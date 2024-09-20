翁機車騎了就走 騎1公里出車禍才知騎錯…法辦

新北市淡水區陳姓老翁昨晚從住處社區騎錯機車外出，不到1公里自撞路旁機車跌摔。今早失主報警協尋，兩小時後循線找到失竊機車，通知老翁到案說明，翁供稱，昨晚吃完安眠藥精神恍惚，記不清楚後續發生何事？警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，陳姓老翁（73歲）昨晚11時左右，從新北市淡水區鄧公路30巷住處社區騎機車外出。孰料，車才騎了一公里，人車在淡水區英專路98號前自撞路旁機車摔倒，陳姓老翁肢體多處擦挫傷，警方獲報到場協助送醫急救。

原以為是單純自撞車禍，孰料，今天早上7時許，與陳翁住同社區的白女（31歲）準備騎車上班，發現車子不見。經警獲調閱周邊監視器畫面，於案發後兩小時在淡水英專路98號找到失竊車，循線通知陳姓老翁到案說明。