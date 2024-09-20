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影／女子半身沉沒高美濕地海中 無人機巡查發現急救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員今天使用「多旋翼無人機」在台中高美濕地巡查灘岸時，發現一名女子半身沒入海中，海巡人員將女子救上岸，交由台中港消防隊防風林消防分隊救護車，送往梧棲童綜合醫院就醫。

今天上午7點多，海巡署梧棲安檢所人員使用「多旋翼無人機」巡查灘岸時，在高美濕地海角明珠前方約一公里處沙灘，發現一名女子盤坐於沙灘上半身沒入海水中，因適逢漲潮有立即危險，海巡人員旋即攜帶救生裝備以最快速度前往該處。

海巡人員抵達時發現女子情緒不穩不斷哭泣，海巡人員在旁安撫女子情緒，使其情緒逐漸穩定後，將該名女子成功勸返岸際，初步檢視女子四肢有輕微擦挫傷，後續由防風林消防分隊送往醫院診治。

第三岸巡隊表示，海巡署中部分署正積極計畫性培養無人機飛手，提升無人機應用於各項勤（任）務的能力，如民眾有需要海巡人員提供協助時，可撥打海巡署「118」免費服務專線。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員今天使用「多旋翼無人機」，在台中高美濕地巡查灘岸時，發現一名女子半身沒入海中，海巡人員救上岸。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員今天使用「多旋翼無人機」，在台中高美濕地巡查灘岸時，發現一名女子半身沒入海中，海巡人員救上岸。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員今天使用「多旋翼無人機」，在台中高美濕地巡查灘岸時，發現一名女子半身沒入海中，海巡人員救上岸。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員今天使用「多旋翼無人機」，在台中高美濕地巡查灘岸時，發現一名女子半身沒入海中，海巡人員救上岸。圖／海巡署提供

梧棲 海巡署 高美濕地

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