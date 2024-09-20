嘉縣阿嬤2年未見孫報警 兒子夫妻坦承棄嬰屍遭訴

圖為嬰兒示意圖。圖/ingimage

嘉義縣陳姓婦人2年前獲悉媳婦懷孕生子，但遲未看見孫子，疑有不測報警，其子與媳婦坦承嬰兒死亡已丟棄埋屍，警方遍尋不著，嘉檢偵結，依遺棄屍體罪嫌起訴陳男、莊女夫婦。

嘉義市警察局今年1月間接獲1名婦人報案，指住在中埔鄉偏僻村落的大嫂約111年間有挺著肚子懷孕，且在同年中旬在住家分娩出一名嬰兒，還有聽到嬰兒哭聲，並將大嫂產子情形告知住一起的母親陳婦，不過，2年來，陳婦母女都沒看到嬰兒及養育情形，疑有不測，向警方報案。

嘉義市警局則將案件移至管轄的嘉義縣警察局中埔分局承辦，經調查，懷疑2年前嬰兒失蹤與其父親有關，便對父親測謊，測謊未通過，事後陳男與妻子莊女均坦承2年前小孩出生後，就已全身發黑死亡，因此帶至住家後山就地掩埋。

警方於2月初動員人力到陳男住家後山搜索，並無發現嬰兒遺骸，無法進一步釐清死因。事後，警方依遺棄屍體罪嫌函送法辦。

嘉義地檢署起訴書指出，陳男坦承以毛巾包裹嬰兒屍體後丟棄在住家後山，莊女知情丈夫丟棄小孩屍體，案件偵結，依遺棄屍體罪嫌起訴夫婦2人。