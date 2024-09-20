影／早餐店換瓦斯桶釀氣爆炸傷母子畫面曝 彰縣4年已23件

彰化市福馬街一家早餐店廚房，今天上午發生瓦斯氣爆，造成老闆娘母子受傷送醫，消防局初步調查，疑因店家自行更換瓦斯管線未密實，造成瓦斯外洩，在開爐火時，引發氣爆。消防局統計，從2020年迄今，彰化縣共發生23件瓦斯洩漏引起的火災，民眾更換瓦斯應由專業人士操作，避免氣爆風險。

彰化縣消防局是在7時02分接獲報案，指彰化市福馬街一家早餐店發生氣爆，立即出動消防車輛9輛、救護車4輛、消防人員21人前往搶救，到現場已無火煙，但61歲林姓女老闆受燒燙傷，29歲的洪姓兒子四肢被玻璃割傷，分別送彰基救治。

彰基指出，林姓女老闆臉部、前胸、軀幹、後背燒燙傷，面積約30%左右，燙傷程度為二度燙傷，意識清楚，呼吸道通暢，送進燒燙傷病房救治。

從監視畫面顯示，氣爆發生時，屋內玻璃、餐點、貨物、木板隔間震飛，甚至連磁磚也震碎，強大震波夾帶濃煙及物品飛出店外，當時正有名機車騎士路過，差不到3秒鐘就受到波及。

消防局初步了解，疑似林姓婦人早上自行更換瓦斯桶時，因管線安裝不切實，造成瓦斯外洩，在更換瓦斯桶並測試後，第一桶紅茶後就離開現場，之後再返回欲煮第二桶紅茶，因屋內已瀰漫瓦斯，開爐火時，就發生氣爆。

彰化縣消防局統計，從2020年元月至今，彰化縣已發生23件因瓦斯洩漏引起的火災，呼籲民眾在更換瓦斯時，應由專技術師操作，並遵守更換瓦斯鋼瓶的程序，避免瓦斯外洩，引發氣爆風險。

為避免瓦斯氣爆一再發生，消防局表示，民眾使用瓦斯時，切記應遵守更換瓦斯鋼瓶的程序，正確步驟如下：

1、先關閉舊瓦斯鋼瓶開關及周圍火源(如：瓦斯爐等)。

2、再鬆開瓦斯鋼瓶連接之調整器。

3、換裝新瓦斯鋼瓶接上調整器並旋緊。

4、打開新瓦斯鋼瓶開關，確認安裝妥當無漏氣情形。

消防局表示，瓦斯桶應直立放置並固定防止傾倒，且放在室外通風良好，避免陽光直射的地方，使用時應防止瓦斯外洩，以避免在室內蓄積引發危險，發現瓦斯外洩時不要驚慌，應謹遵「禁火、關氣、推窗、離開」等4步驟處理，並到戶外撥打119報案求助。

瓦斯外洩處理步驟如下:

1、「禁」：禁止開、關任何電器，避免產生火花。

2、「關」：關閉瓦斯開關。

3、「推」：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。