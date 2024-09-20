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獨／高雄鳳山惡火！屋主兩兒疊樓梯口1死1重傷 消防曝屋內怪異處
高雄市鳳山區新安街3樓透天厝今天凌晨傳火警，吳姓屋主和妻子、母親脫困被送醫，但念高中和國中的兒子則身體交疊倒在樓梯口，被塑膠拉門覆蓋，被救出時無生命跡象，送醫後，哥哥不治，弟弟恢復心跳；消防員揭露，屋內2、3樓房間沒房門，裝的是塑膠拉門，恐阻礙逃生，詳細起火原因由火調科調查。
今天凌晨1時左右消防局接報，高雄市鳳山區新安街發生火警，出動23車48人前往搶救，消防隊發現吳姓住戶家是3樓透天建物頂樓加蓋鐵皮，於1樓燃燒家具及雜物，火勢延燒。
抵達現場時，46歲的吳姓屋主和72歲母親在鄰居架梯協助下，由2樓逃到1樓，吳男腰部扭傷、母親則有輕微嗆傷，吳男的45歲妻子情急下，從2樓跳下，背、腳挫傷、頸部疼痛。
由於吳家尚有14歲和16歲分別就讀國、高中的兒子還在火場未逃出，消防員在火勢獲控制後，進屋救人，卻發現兄弟倆身體交疊在2樓往3樓的樓梯口處，身體上方還被塑膠拉門覆蓋。
消防員將拉門拉開，赫見兄弟兩人均已無生命跡象，經分別送往高雄長庚醫院急救，直到2時許，吳家哥哥傷重不治，弟弟則恢復呼吸心跳，目前生命跡象還算穩定。
吳家火勢於1時31分許被撲滅，停放1樓的轎車被燒毀，客廳家具付之一炬。
據了解，消防員在火勢撲滅後，進屋查看，發現屋內格局怪異之處，起火的無家2、3樓的房間和一般民宅格局不同，房間均無房門，而是僅僅用塑膠拉門隔起。
消防局第三大隊一中隊中隊長吳川雄表示，塑膠拉門無遮掩火煙的功能，最好加裝防火房門，若一樓起火，民眾可躲進房內，緊閉房門，不讓濃煙竄進，切勿貿然躲在浴室內，因為浴室上方有循環孔洞，火煙會循孔洞跑進屋內，易生危險。
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