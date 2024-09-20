快訊

不玩了？ 中信金下午董事會可能通過中止收購新光金決議

BAC公司美女執行長自曝「留學英國」！倫敦政經學院打臉否認

不是桃園！大台北移民改往這走 今年居七都第一

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄鳳山惡火！屋主兩兒疊樓梯口1死1重傷 消防曝屋內怪異處

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區新安街3樓透天厝今天凌晨傳火警，吳姓屋主和妻子、母親脫困被送醫，但念高中和國中的兒子則身體交疊倒在樓梯口，被塑膠拉門覆蓋，被救出時無生命跡象，送醫後，哥哥不治，弟弟恢復心跳；消防員揭露，屋內2、3樓房間沒房門，裝的是塑膠拉門，恐阻礙逃生，詳細起火原因由火調科調查。

今天凌晨1時左右消防局接報，高雄市鳳山區新安街發生火警，出動23車48人前往搶救，消防隊發現吳姓住戶家是3樓透天建物頂樓加蓋鐵皮，於1樓燃燒家具及雜物，火勢延燒。

抵達現場時，46歲的吳姓屋主和72歲母親在鄰居架梯協助下，由2樓逃到1樓，吳男腰部扭傷、母親則有輕微嗆傷，吳男的45歲妻子情急下，從2樓跳下，背、腳挫傷、頸部疼痛。

由於吳家尚有14歲和16歲分別就讀國、高中的兒子還在火場未逃出，消防員在火勢獲控制後，進屋救人，卻發現兄弟倆身體交疊在2樓往3樓的樓梯口處，身體上方還被塑膠拉門覆蓋。

消防員將拉門拉開，赫見兄弟兩人均已無生命跡象，經分別送往高雄長庚醫院急救，直到2時許，吳家哥哥傷重不治，弟弟則恢復呼吸心跳，目前生命跡象還算穩定。

吳家火勢於1時31分許被撲滅，停放1樓的轎車被燒毀，客廳家具付之一炬。

據了解，消防員在火勢撲滅後，進屋查看，發現屋內格局怪異之處，起火的無家2、3樓的房間和一般民宅格局不同，房間均無房門，而是僅僅用塑膠拉門隔起。

消防局第三大隊一中隊中隊長吳川雄表示，塑膠拉門無遮掩火煙的功能，最好加裝防火房門，若一樓起火，民眾可躲進房內，緊閉房門，不讓濃煙竄進，切勿貿然躲在浴室內，因為浴室上方有循環孔洞，火煙會循孔洞跑進屋內，易生危險。

高雄市鳳山區新安街一棟透天民宅今天凌晨火警，讀國、高中的兄弟被救出無生命跡象，經送醫，哥哥不治，弟弟恢復生命跡象；圖為消防員在火勢撲滅後，進屋察看。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區新安街一棟透天民宅今天凌晨火警，讀國、高中的兄弟被救出無生命跡象，經送醫，哥哥不治，弟弟恢復生命跡象；圖為消防員在火勢撲滅後，進屋察看。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區新安街一棟透天民宅今天凌晨火警，吳姓住戶1家5口一度受困，其中讀國、高中的兄弟被救出無生命跡象，經送醫，哥哥不治，弟弟恢復生命跡象。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區新安街一棟透天民宅今天凌晨火警，吳姓住戶1家5口一度受困，其中讀國、高中的兄弟被救出無生命跡象，經送醫，哥哥不治，弟弟恢復生命跡象。記者石秀華／翻攝

房間 消防員

延伸閱讀

凱莉米洛明年3月15日高雄開唱！ 陳其邁臉書報喜：不可錯過

影／高雄鳳山騎樓火燒車7人送醫 監視畫面揪出逃離縱火犯

29歲消防員身亡...曾是彰化新進人員測驗第一名 平日表現優秀

高雄流行音樂中心水域見浮屍 身分不明警暫排除他殺

相關新聞

影／早餐店換瓦斯桶釀氣爆炸傷母子畫面曝 彰縣4年已23件

彰化市福馬街一家早餐店廚房，今天上午發生瓦斯氣爆，造成老闆娘母子受傷送醫，消防局初步調查，疑因店家自行更換瓦斯管線未密實...

獨／高雄鳳山惡火！屋主兩兒疊樓梯口1死1重傷 消防曝屋內怪異處

高雄市新安街3樓透天厝今天凌晨傳火警，吳姓屋主和妻子、母親脫困被送醫，但念高中和國中的兒子則身體交疊倒在樓梯口，被塑膠拉...

台南男嬰噎痰腦死保母稱「手機3G無法打119」社會局研議設緊急鈕

台南市日前發生4個月大男嬰疑似痰噎以致呼吸困難時，保母竟因手機通訊問題未能在第一時間撥打119，反而疑似是聯絡家長要求自...

影／女駕駛國1南下林口段失控擦撞翻滾拋飛 後車閃不及輾破頭慘死

黃姓女子今天上午7點28分駕車行經國道1號南下43.7公里林口下坡路段外側車道時，不明原因向左偏移，撞上內線車輛後失控翻...

台中婦人半夜丟多包垃圾擋路！鄰居報案員警移置到她門口

台中一名婦人昨天深夜從住家走出，丟出多包垃圾到路中，經鄰居報案，員警到場先將垃圾堆移回到她住家門口，避免交通危險。警方表...

影／五股新五路50公尺廢土漏一地 警追砂石車查辦司機

一輛砂石車今天上午行經新北市五股區新五路二段，車斗上廢土沿路滲漏50公尺路面。警方到場協助交管，通知環保局人員到場清理。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。