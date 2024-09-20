影／女駕駛國1南下林口段失控擦撞翻滾拋飛 後車閃不及輾破頭慘死
黃姓女子今天上午7點28分駕車行經國道1號南下43.7公里林口下坡路段外側車道時，不明原因向左偏移，撞上內線車輛後失控翻滾，隨即拋出車外摔落地面，後車閃避不及，當場將她輾過，警消到場發現黃女明顯死亡，詳細事故原因仍待釐清；事故占用內側3車道，僅剩輔助車道可通行，造成後方車流回堵9公里，稍早現場已排除。
國道警方表示，47歲黃姓女子駕駛銀色轎車行駛於林口下坡路段的外側車道，突然向左偏移，撞上64歲易男行駛於內線的黑色賓士車右側失控翻滾，黃女拋飛車外掉落在中線車道，導致後方駕駛黑色賓士車的31歲李男閃避不及，當場輾過，由於黃女腦漿外溢，消防救護員到場判定明顯死亡。
桃市消防局據報，出動一大隊坪頂分隊消防車4輛、救護車3輛、消防人員14名，新北市消防局也主動支援，出動消防車4輛、救護車3輛、消防人員16名，到場發現1女當場甩出車外明顯死亡，其餘無人員受困，易姓車主意識清楚、頭部疼痛，救護人員清洗傷口、包紮止血等救護處置後送醫治療。
國道警方說，事故現場占用內側、中線、外側3個車道處理，後方回堵約9公里，經管制輪流開放車道讓車輛通行後，現場壅塞回堵的車潮已在上午9點54分排除，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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