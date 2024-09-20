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台中婦人半夜丟多包垃圾擋路！鄰居報案員警移置到她門口
台中一名婦人昨天深夜從住家走出，丟出多包垃圾到路中，經鄰居報案，員警到場先將垃圾堆移回到她住家門口，避免交通危險。警方表示，婦人行為已觸犯道路交通管理處罰條例，可罰1200元以上，2400元以下罰鍰。
附近居民報案說，婦人半夜將垃圾丟在路中已非第一次，有人建議向台中市環保局檢舉，還有網友擔心，不知垃圾袋內有無危險物品會爆炸；從民眾提供影片觀察，婦人丟到戶外的垃圾袋內物品很有重量，落地時發出巨大聲響。
台中市大雅警分局表示，昨晚11時45分接到報案，員警到現場未發現這位婦人，經聯絡亦未果，現場為避免垃圾占用道路，由員警先行將垃圾堆置在該戶鐵門口，因連絡未果，大門也沒開，無法確認是否確為此人，今天早上發現垃圾被移置後，無其他住戶再打電話反映。
警方表示，婦人此行為已觸犯道路交通管理處罰條例，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，處行為人1200元以上，2400元以下罰鍰。
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