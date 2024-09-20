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影／五股新五路50公尺廢土漏一地 警追砂石車查辦司機

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛砂石車今天上午行經新北市五股區新五路二段，車斗上廢土沿路滲漏50公尺路面。警方到場協助交管，通知環保局人員到場清理。目前已鎖定砂石車動向，將通知司機到案說明，朝公共危險罪嫌偵辦，並依道交條例開罰。

據了解，一輛載滿廢土的砂石車，今天上午6時38分左右，行經新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，車斗廢土沿路往外滲出50公尺路面，導致整個路面全是汙泥廢土，影響其他用路人通行。

警方獲報派員趕抵交管，並通知環保局人員處理，所幸現場未有其他路過人車發生意外。

警方表示，經調閱監視器畫面已鎖定砂石車動向及司機身分，正循線通知司機到案說明，朝公共危險罪嫌偵辦；另依道路交通管理處罰條例第30條1項3款之規定，所載運貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處起車駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝
砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝
砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝
砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝
砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝
砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝
砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝
砂石車車斗廢土沿著新北市五股區新五路二段131號對面橋下道路，往外滲漏50公尺路面，警正循線通知司機到案說明。記者曾伯愷／翻攝

環保局 砂石

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