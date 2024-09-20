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影／高雄鳳山騎樓火燒車7人送醫 監視畫面揪出逃離縱火犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員救出7名住戶，預防性送醫；警方事後調監視器發現，一名男子鬼祟離去後機車即著火；2小時後逮獲涉縱火街友利姓男子，他辯稱當時在騎樓躲雨抽菸，後不慎菸蒂未熄引發著火，因緊張才離開現場。

警消指出，位於鳳山區和興街5樓建物今天凌晨1時7分許傳出火警，起火點在一樓騎樓下的轎車和機車，消防局獲報，出動12車27人前往搶救，抵達後，見火煙竄出，以水柱射水救火。

消防員救出屋內張姓婦人（57歲）、盧姓男子（65歲）、郭姓女子（36歲）及2名各為9歲和5歲的盧姓男童，另隔壁房屋的77歲劉姓老翁（77歲）及74歲謝姓老婦（74歲）也被救出，所幸7人均為輕微性嗆傷，分別預防性送醫治療。

警方事後調閱現場監視器發現，一名男子鬼鬼祟祟出現後，疑先點燃騎樓機車，機車起火後，又波及一旁機車及轎車，男子隨後騎腳踏車逃離現場。

警方擴大調閱監視器，研判是街友所為，凌晨3時許在鳳山體育館停車場附近街友聚集處查獲涉縱火的55歲利姓男子，但利男原先否認有縱火行為，被害人全家指認，均指不認識利男。

利男後又改口，稱當時正下雨，於是躲在民宅騎樓躲雨邊抽菸，後不慎菸蒂未熄引發著火，因緊張而離開現場。警方將依縱火罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；警方事後逮獲涉縱火的利姓男子。記者石秀華／翻攝
高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；警方事後逮獲涉縱火的利姓男子。記者石秀華／翻攝
高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；轎車被燒毀，騎樓下一片漆黑。記者石秀華／翻攝
高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；轎車被燒毀，騎樓下一片漆黑。記者石秀華／翻攝
高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；機車被燒毀。記者石秀華／翻攝
高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；機車被燒毀。記者石秀華／翻攝
高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；警方事後逮獲涉縱火的利姓男子。記者石秀華／翻攝
高市和興街今凌晨1時7分許傳火警，騎樓轎車和機車莫名起火，消防員搶救後滅火；警方事後逮獲涉縱火的利姓男子。記者石秀華／翻攝

監視器 縱火 街友

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