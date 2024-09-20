影／台中裝潢工斷指放口袋找醫院 流血騎車被攔...警開道接回

台中陳姓男子17日中秋節當天因裝潢趕工，使用圓鋸時不慎滑過右手，當場切斷自己右大拇指濺血，他撿起斷指忍痛騎機車想找醫院，因安全帽扣沒扣被巡邏警員提醒，陳無奈說「我手指斷了」，警員立即鳴笛替他開到迅速到院，所幸陳經急診順利接回右拇指。

台中第四分局指出，黎明派出所警員周文彬17日巡邏時，經南屯區永春東路、干城街口時，發現陳男（65歲）騎機車頭戴1頂紅色安全帽，但底下卻沒扣牢，上前提醒時陳表情痛苦說，「我手指頭斷了，沒辦法扣。」

周員驚見他右手滿是鮮血，一問之下陳說剛才使用圓鋸不小心裁斷自己右手拇指，就自行撿起放進口袋，又忍著右手劇痛，靠著剩下的4指催機車油門趕著要去找醫院。

由於當天是中秋節，許多門診都休息沒開，周員見狀直接說「我帶你去！」隨即鳴笛替陳男開道，沒多久就迅速抵達附近林新醫院急診室，所幸順利接回斷指，並經留院觀察後已無大礙。