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影／台中裝潢工斷指放口袋找醫院 流血騎車被攔...警開道接回
台中陳姓男子17日中秋節當天因裝潢趕工，使用圓鋸時不慎滑過右手，當場切斷自己右大拇指濺血，他撿起斷指忍痛騎機車想找醫院，因安全帽扣沒扣被巡邏警員提醒，陳無奈說「我手指斷了」，警員立即鳴笛替他開到迅速到院，所幸陳經急診順利接回右拇指。
台中第四分局指出，黎明派出所警員周文彬17日巡邏時，經南屯區永春東路、干城街口時，發現陳男（65歲）騎機車頭戴1頂紅色安全帽，但底下卻沒扣牢，上前提醒時陳表情痛苦說，「我手指頭斷了，沒辦法扣。」
周員驚見他右手滿是鮮血，一問之下陳說剛才使用圓鋸不小心裁斷自己右手拇指，就自行撿起放進口袋，又忍著右手劇痛，靠著剩下的4指催機車油門趕著要去找醫院。
由於當天是中秋節，許多門診都休息沒開，周員見狀直接說「我帶你去！」隨即鳴笛替陳男開道，沒多久就迅速抵達附近林新醫院急診室，所幸順利接回斷指，並經留院觀察後已無大礙。
陳男也向警方說，他從事室內裝潢，原想趁中秋放假日趕工，未料施工過程中正打算關掉圓鋸機，卻因一時閃神手指不慎碰到刀片，刀起刀落瞬間，右手大拇指直接被切斷，事當下一時沒感覺到痛，只記得趕緊把斷指撿起，就放在口袋中要直奔醫院。
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