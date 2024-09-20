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台中6旬工人突心肌梗塞胸悶倒地 護理師聞聲趕到CPR與AED救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名六旬工人工作中突然胸悶倒地，當場失去呼吸心跳，護理師陳秋珍在附近聽到呼救聲趕到，立即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊，爭取寶貴救命時間，工人被送到台中慈濟醫院急救，成功挽回生命。

台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌表示，即時施行CPR與使用AED是救命關鍵，他鼓勵大家學習基本急救技能，緊急時刻能救人一命。

陳秋珍任職台中慈濟護理之家，派駐到仁愛綜合長照機構籌備處工作，事發時，她在辦公室聽到工地傳來呼救聲，立即奔出查看，發現工人倒地已失去意識。

她按照平日所學「基本救命術」（BLS）步驟，確認工人沒有呼吸心跳，請旁人打119求援並取來AED，同時施做心肺復甦術，一邊請旁人學習按壓操作，趁接手空檔使用AED電擊，最終成功穩定工人狀況。不到十分鐘，救護車抵達現場，送工人到台中慈濟醫院急救。

救護車上緊急醫療技術員（EMT）持續實施「高級救命術」（ACLS），到達醫院急診時工人已恢復呼吸心跳；急診醫學科醫師莊浩凌立即追蹤心電圖，確認工人是急性心肌梗塞（STEMI），立刻啟動救心小組，由心臟內科團隊打通阻塞的冠狀動脈。

莊浩凌醫師指出，一連串緊密的救援，讓工人在術後不到一周就能康復出院，他說學習心肺復甦術是人人都應具備的技能，因為在關鍵時刻，能發揮真正的救命作用。

莊浩凌醫師表示，心肺復甦術的基本步驟可概括為「叫、叫、壓、電」：首先，拍打並呼叫病人，確認有無意識；其次，大聲呼叫周圍人員協助，並請旁人撥打119及取來AED；應立即開始按壓胸部，按壓位置於胸骨下半部；AED取來後，依照設備指示進行操作，完成「開、貼、插、電」步驟。如果現場無法取得AED，應持續進行胸部按壓，直到專業救護人員到場。

莊浩凌醫師提醒，胸部按壓的口訣為「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」，按壓時需保持深度5到6公分，按壓速度為每分鐘100到120次，每次按壓都應確保胸部完全回彈，且避免按壓過程中斷，以確保急救效果最大化。

台中市仁愛園區內的仁愛綜合長照機構，由台中市政府衛生局委託佛教慈濟醫療財團法人營運，距離台中慈濟醫院僅3分鐘車程，預定本月30日正式揭牌啟用，機構提供200床住宿照顧服務，及60人社區式日間照顧。

台中一名工人工作中突然胸悶倒地，當場失去呼吸心跳，護理師陳秋珍在附近聽到呼救聲趕到，立即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊，圖為模擬。圖／台中慈濟醫院提供
台中一名工人工作中突然胸悶倒地，當場失去呼吸心跳，護理師陳秋珍在附近聽到呼救聲趕到，立即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊，圖為模擬。圖／台中慈濟醫院提供
台中一名工人工作中突然胸悶倒地，當場失去呼吸心跳，護理師陳秋珍在附近聽到呼救聲趕到，立即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊。圖／台中慈濟醫院提供
台中一名工人工作中突然胸悶倒地，當場失去呼吸心跳，護理師陳秋珍在附近聽到呼救聲趕到，立即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊。圖／台中慈濟醫院提供

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