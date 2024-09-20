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彰化市透天厝早餐店瓦斯氣爆 老闆娘母子炸傷送醫
彰化市福馬街一棟3層樓透天厝早餐店今天上午7時許，氣爆，1樓廚房疑似瓦斯氣爆，屋內滿目瘡痍，造成老闆娘背部10%燒傷，兒子手部被玻璃割傷，均送醫救治，氣爆原因由消防局調查中。
彰化縣消防局是在7時02分接獲報案，指彰化市福馬街一家早餐店發生氣爆，立即出動消防車輛9輛、救護車4輛、消防人員21人前往搶救，到達現場時，未發現有火煙情形，但61歲林姓女老闆手部、背部受10%燒傷及29歲兒子洪姓男子四肢被玻璃割傷，消防員分別為他們包紮後，送彰化基督教醫院救治。
氣爆發生後，屋內玻璃、餐點、貨物、木板隔間震飛，消防人員在現場確認，無天然氣或其餘桶裝瓦斯洩漏，廚房氣爆處瓦斯已移除，才解除危害。
消防員初步勘查，氣爆疑似從後方廚房處引爆，廚房有2個瓦斯桶，現場磁磚也被震碎，疑似是當時在更換瓦斯桶時不慎瓦斯洩漏引發氣爆，確實原因還要釐清。
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