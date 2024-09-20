影／國道林口南下桃園2車事故 女駕駛拋飛車外當場死亡

國道1號南下林口至桃園路段，今天上午發生2車擦撞的交通事故，其中1名黃姓女駕駛，因高速撞擊的力道強大，當場拋飛車外摔落外線車道。國道公路警察局據報，立刻通知救護車到場，檢傷發現黃女因腦漿外溢已當場死亡，至於車禍發生原因及相關責任，仍待警方進一步調查釐清。

國道警方說明，國道1號南向43.7公里、位於林口至桃園的路段，今天上午7點28分上班時段發生車禍，現場占用內側與中線車道共3個車道，造成上班車潮壅塞，接獲通報後，立刻派遣2輛巡邏車前往交維，同時通知交控中心、桃園市消防局救護車輛到場救援，發現49歲黃姓小客車女駕駛因拋出車外，經救護員判定明顯死亡，同時也通報桃園市殯葬管理所，詳細事故原因待調查。 國道1號南向43.7公里、位於林口至桃園路段，今天上午7點28分上班時間發生車禍，其中黃姓女駕駛拋飛車外死亡，詳細事故待釐清。記者陳恩惠／翻攝 國道1號南向43.7公里、位於林口至桃園路段，今天上午7點28分上班時間發生車禍，其中黃姓女駕駛拋飛車外死亡，詳細事故待釐清。記者陳恩惠／翻攝 國道1號南向43.7公里、位於林口至桃園路段，今天上午7點28分上班時間發生車禍，其中黃姓女駕駛拋飛車外死亡，詳細事故待釐清。記者陳恩惠／翻攝 國道1號南向43.7公里、位於林口至桃園路段，今天上午7點28分上班時間發生車禍，其中黃姓女駕駛拋飛車外死亡，詳細事故待釐清。記者陳恩惠／翻攝