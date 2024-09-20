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婦人剛領9000當月家用不見急哭 豐原警查出被撿到另個派出所

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名婦人剛領到的薪水其中9000元不見，她到豐原警分局翁子派出所急報案，員警查出她的錢被撿到，送交到頂街派出所，她拿到失而復得的薪水才鬆了一口氣，笑說「眼淚白流」。

豐原警分局翁子派出所警員廖辛根本月17日晚上在所值班時，46歲游姓婦人慌張跑進所內表示，為了與家人歡慶中秋，她提領當月家用，帶兒子出門買披薩回家慶祝，披薩還沒買到，放在口袋內一綑新9000元的鈔票竟不翼而飛。

游婦自責表示，因為剛發薪資才會提現隨身攜帶，沒想到只是出門一趟就讓當月家用遺失，看著吃不到披薩滿臉失望的兒子，她自責難受，又想到接下來的一個月，孩子的學費及生活費沒了著落，眼中含淚。

警員安慰游婦，也運用自己「調閱監視器」的長才，調閱游婦行車路線沿線20幾支的路口監視器畫面，終於在豐原區向陽路與直興街口的監視器影像中，發現一名轎車駕駛在該路口拾獲鈔票，廖員聯繫該名駕駛，得知鈔票已送交鄰近的頂街派出所。

游婦獲知喜訊後，趕往頂街派出所領回自己的薪水，向熱心幫忙的警員頻頻致謝，一旁的兒子也因終於能吃到披薩而破涕為笑。

台中一名婦人剛領到薪水9000元不見，她到豐原警分局翁子派出所急報案，員警查出她的錢被撿到，送交另一個派出所。記者游振昇／翻攝
台中一名婦人剛領到薪水9000元不見，她到豐原警分局翁子派出所急報案，員警查出她的錢被撿到，送交另一個派出所。記者游振昇／翻攝

披薩 監視器 豐原

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