影／女堅匯275萬到警示帳戶「我自己承擔」 警與行員勸...夫也急阻

台中一名女子到銀行要匯款房屋貸款275萬元，她要匯進的是警示帳戶，清水警方和行員擔心她遇詐騙合力勸阻一小時，她丈夫接到通知也趕到銀行勸阻，還對員警急喊「不要給她匯」，女子最後離開銀行時說，「很奇怪，我的錢怎麼用是我的事」。

台中市沙鹿區林姓女子本月16日到沙鹿區某銀行要匯款275萬元，銀行行員先關心她匯款原因，林女始終未能清楚表示，行員查出她以前匯款紀錄發現，有筆匯款該受款公司帳戶已遭警示，公司最近才成立、資本額僅10萬，懷疑林女可能遭詐騙要匯款到人頭公司戶，通報警方到場了解。

清水警分局光華派出所警員紀宇哲獲報後到場，耐心向林女解釋何謂「警示帳戶」，林女向警方稱該匯款是給付「貨款」而不是「投資」，但對貨款無法說明。警方通知她丈夫到場，試圖藉「親情攻勢」說服林女遭騙事實，林夫著急向警方表示無法阻止林女，林女曾遭投資詐騙，現在詐騙集團以房屋真抵押貸款再詐騙，林夫著急向警方說「不要給她匯出去」，連講三次。

林女堅持自己未遭騙，反倒向警方表示「沒事啦，我自己承擔」，最後，在行員與警方堅持勸阻約一小時，林女才取消匯款離去，警方仍深怕林女執迷不悟，希望林夫回家後好言勸說林女，打消再次匯款的念頭。