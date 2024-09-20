找到了！嘉義15歲國中生戲水失足 警消搜救3天拉起冰冷屍體

嘉義縣2名國中生9月18日下課後騎腳踏車到赤蘭溪戲水，15歲男童疑似失足落水，消防隊出動膠筏搜救3天，今早6點多在永欽二號橋下發現屍體，消防人員將屍體打撈上岸，已浮腫明顯死亡，警方通知家屬到場，將報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，15歲男童與同學在9月18日下課後騎腳踏車到赤蘭溪戲水，15歲男童在赤蘭溪邊不慎落水，同學嚇壞趕緊伸手要拉住他，但因溪水湍急，男童掙扎力氣過大，同學並未成功抓住男童的手，隨後立即報警求助。

警消獲報後在現場開設前進指揮所，兵分2路沿赤蘭溪旁徒步搜尋，出動橡皮膠筏在溪裡搜尋，直到晚上7點多因天色昏暗且溪水暴漲先收隊，隔天早上6點持續搜救至下午4點多暴雨收隊，今天搜救第3天，消防人員早上6點多在永欽二號橋下發現屍體。