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找到了！嘉義15歲國中生戲水失足 警消搜救3天拉起冰冷屍體
嘉義縣2名國中生9月18日下課後騎腳踏車到赤蘭溪戲水，15歲男童疑似失足落水，消防隊出動膠筏搜救3天，今早6點多在永欽二號橋下發現屍體，消防人員將屍體打撈上岸，已浮腫明顯死亡，警方通知家屬到場，將報請檢察官相驗釐清死因。
據了解，15歲男童與同學在9月18日下課後騎腳踏車到赤蘭溪戲水，15歲男童在赤蘭溪邊不慎落水，同學嚇壞趕緊伸手要拉住他，但因溪水湍急，男童掙扎力氣過大，同學並未成功抓住男童的手，隨後立即報警求助。
警消獲報後在現場開設前進指揮所，兵分2路沿赤蘭溪旁徒步搜尋，出動橡皮膠筏在溪裡搜尋，直到晚上7點多因天色昏暗且溪水暴漲先收隊，隔天早上6點持續搜救至下午4點多暴雨收隊，今天搜救第3天，消防人員早上6點多在永欽二號橋下發現屍體。
警消表示，15歲男童在赤蘭溪滯洪池附近不慎落水，9月18日起連日搜索，運用急流舟、水下潛水及空拍機擴大搜索，今早6點多在水上鄉永欽二號橋下，發現疑似失蹤男童，打撈上岸後通知家屬到場指認，後續將報請檢察官相驗，釐清男童死因。
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