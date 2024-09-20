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影／台中失踨男不慎掉落1米9深水圳亡 警穿青蛙裝下水助搬遺體

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中顏姓男子日前搭計程車到醫院，疑不慎掉落1米9深水圳死亡多日，家屬報案協尋，昨天下午在梧棲區一處水圳被發現遺體，鑑識警務員陳振均穿青蛙裝下水助搬遺體上岸，初步鑑識無明顯外傷，沒有外力因素介入，今天報請檢察官相驗。

昨天下午2時45分，清水警分局獲報梧棲區中華路北上車道右側水圳有一具男屍，警方趕到現場，發現男子明顯死亡多日，已無法辨識面容，通知鑑識小組到場採證，水溝深達160公分，淤泥達30公分，現場生命禮儀公司女性員工不夠高，鑑識警務員陳振均借來青蛙裝下水將男屍搬運到路邊，經初步鑑識，並未發現明顯外傷。

男子無攜帶證件及其他物品可供辨識身分，附近未發現交通工具及其他物品，警方利用男子遺體特徵先行比對轄區失蹤人口發現，與轄區16日受理顏姓失蹤男子特徵相符，經通知家屬到場指認及緊急指紋比對確認無誤。

清水分局調閱週邊監視器發現顏男自醫院搭計程車，14日晚上10時15分許至該處下車，步行4到5公尺後不慎掉落水圳，過程未有人為及外力因素介入，將報請台中地檢署檢察官相驗，釐清死因。

台中一名失踨男子不慎掉落1米9深水圳身亡多日，警察穿青蛙裝下水搬運協助尋家屬。記者游振昇／翻攝
台中一名失踨男子不慎掉落1米9深水圳身亡多日，警察穿青蛙裝下水搬運協助尋家屬。記者游振昇／翻攝
台中一名失踨男子不慎掉落1米9深水圳身亡多日，警察穿青蛙裝下水搬運協助尋家屬。記者游振昇／翻攝
台中一名失踨男子不慎掉落1米9深水圳身亡多日，警察穿青蛙裝下水搬運協助尋家屬。記者游振昇／翻攝

梧棲 計程車 遺體

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