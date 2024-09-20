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高雄鳳山暗夜惡火 1家5口送醫釀1死

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區新安街今天凌晨發生火警，吳姓居民住處1樓起火，1家5口救出後送醫，其中念高中和國中的兄弟救出時無生命跡象，緊急送醫後，哥哥不治，弟弟恢復心跳，起火原因由消防局調查中。

今天凌晨1時左右消防局接報，高雄市鳳山區新安街發生火警，出動23車48人前往搶救，消防隊發現吳姓住戶家是3樓透天建物頂樓加蓋鐵皮，於1樓燃燒家具及雜物，火勢延燒。

消防員搶救吳家5口，救出16歲、14歲的吳家兄弟時，2人無生命跡象，分別送往鳳山長庚、高雄長庚醫院急救，直到2時許，吳家哥哥傷重不治，弟弟恢復呼吸心跳。

這對兄弟的父母分別46歲、45歲和祖母（72歲）嗆傷，意識清楚，救護人員將他們預防性送醫，暫無大礙。

據了解，吳家暗夜惡火，疑自1樓燒起，屋內已經燒毀，直到凌晨1時30分撲滅火勢，確實起火原因仍待調查。

高雄市鳳山區新安街今天凌晨火警，吳姓住戶1家5口送醫，大兒子不治。圖／讀者提供
高雄市鳳山區新安街今天凌晨火警，吳姓住戶1家5口送醫，大兒子不治。圖／讀者提供
高雄市鳳山區新安街今天凌晨火警，吳姓住戶1家5口送醫，大兒子不治。圖／讀者提供
高雄市鳳山區新安街今天凌晨火警，吳姓住戶1家5口送醫，大兒子不治。圖／讀者提供

兄弟 長庚

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