接連2起 台南右轉車撞死機車騎士

台南市2天內接連發生2起右轉車撞上直行機車意外，造成2名騎士死亡，多位議員批台南市的機慢車道根本無法保障機慢車，反而促使機車行駛在道路最右側，等於把機車放在汽車的視野盲區之中，一再發生右轉車輾過直行機車的憾事，要求檢討改善，交通局表示，近年已調整多處車道配置，將機慢優先車道調整為右轉或直右共用的混合車道，對於民眾的訴求，將持續評估處理。

前晚9點多，南區西門路與健康路口發生汽車右轉時，擦撞直行機車釀成事故，46歲陳姓女機車騎士送醫後死亡；昨早9點多，永康區中華路、小東路也發生大貨車右轉撞上直行機車，82歲女機車騎士慘遭輾過當場身亡，議員林依婷批「又是右轉汽車輾過直行機車的憾事」，要求檢討車種分流造成的交通危害。

議員朱正軒也說，車向分流才是正確的交通邏輯，右轉汽車應該靠到最右側，別讓直行機車有機會從外側（右側）切過，這才是保護彼此的最好方式。

議員李宗霖指出，此次事故反映出市區道路設計中存在的轉角視野死角問題，市府應加快推動「路口轉角外推」工程，減少因無法預見而發生的慘劇。

交通局表示，依道安條例，汽車右轉時應距路口30公尺前換入外側車道或慢車道再右轉，不論道路最外側採混合車道或慢車道，右轉車輛皆需提早靠右行駛；對於發生不幸事故同表遺憾，呼籲用路人行經路口應遵守行車規定，也將持續透過交通工程、執法及教育宣導等逐步提升道路交通安全。