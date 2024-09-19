國1彰化路段下午2起連環車禍 3人受傷送醫
國道1號彰化路段今天下午發生2起連環車禍，分別為5輛車及3輛車追撞，共造成3人受傷送醫，目前事故現場皆已排除。
彰化縣消防局於下午2時37分，接獲國道1號北上207.5公里發生5輛車追撞事故，其中2名駕駛受傷，救護人員評估患者意識清楚，肢體擦傷疼痛，給予清洗傷口、包紮止血後，送往彰化秀傳醫院救治。
這起北上車道事故排除沒多久，消防局於下午4時32分又接獲國道1號南向212.4公里有小貨車、抓斗車與空槽車等3車事故，其中小貨車駕駛受困車內，消防人員拉開車頭並利用撬棒協助駕駛脫困，其意識清楚、肢體有擦傷，送醫治療。
南下事故占用中線、外側車道及路肩，一度造成後方回堵約4公里，目前2起事故均已排除，詳細肇事原因待國道警方釐清。
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