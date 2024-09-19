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台中女不甘遭詐200萬元 配合警方誘出車手逮人

中央社／ 台中19日電

台中張姓女子戀上男網友，卻遇上詐團要求投資，張女陸續交付新台幣200萬元，欲出金時對方又稱要保證金，張女發現遭詐報案，她與警方配合誘出車手黃男，警方依詐欺等罪嫌送辦。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所13日接獲30歲張姓女子報案稱自己遭到投資詐騙，請求警方協助，經員警瞭解得知，張女遭到典型網路戀愛詐騙，近3個多月來已陸續面交交付200萬元。

張女向警方表示，她於今年6月上旬，在交友軟體上認識暱稱「小齊」的男子，雙方進而在網路交往，不久對方就希望透過投資期貨商品、虛擬貨幣，誆稱獲利後可為兩人的未來建構美好藍圖。

「小齊」接著介紹張女使用假投資軟體，並稱他因工作忙碌，會請理財專員向張女收取投資款項，她陸續面交4次且金額達200萬元，直到近日張女看到獲利頗豐，就請「小齊」協助出金以便保本，不料「小齊」態度改變，稱出金要被收20%的保證金等，女子才發覺遭到詐騙。

張女向警方報案後，當天便配合員警，以要持續投資引出詐騙車手面交，警方當場逮捕31歲黃姓車手，並從他身上查獲贓款200萬元、手機等證物。

黃男到案後表示，他隨身攜帶偽造投資公司工作證、偽造收款收據，都是接獲上游通知後，再前往指定地點收款，接著再交由不特定人領走後獲得報酬。警方全案詢問後，將黃男依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續向上溯源偵辦。

網路 詐騙 車手

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