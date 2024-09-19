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台中男釣魚遇溪水暴漲 坐困沙洲警消吊掛解圍
台中市林姓男子在今天下午前往北屯區海天橋下釣魚，未料因溪水暴漲後，受困沙洲，消防局獲報後派遣兩個分隊前往救援，利用繩索吊掛的方式，在今天下午5時許，協助林男脫困，經評估後無需送醫。
台中市消防局在今天下午4時48分獲報，有民眾受困北屯區海天橋下的沙洲，派遣北屯、大誠兩個消防分隊前往救援。
到場的消防隊利用繩索吊掛的方式，在今天下午5時26分，救出因釣魚受困沙洲的林姓男子（31歲），林男經評估後，身體精神狀況良好無受傷，沒有送醫。
台中市消防局表示，該名受困者是釣魚到一半，發現水流湍急，無法走回河堤邊，才通報消防局，經派遣2單位15人前往救援，到場隊員在海天橋架設繩索，垂降至河床內，使用低索救助順利將受困男子救出。
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