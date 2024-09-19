台中男釣魚遇溪水暴漲 坐困沙洲警消吊掛解圍

台中市林姓男子在今天下午前往北屯區海天橋下釣魚，未料因溪水暴漲後，受困沙洲，消防局獲報後派遣兩個分隊前往救援，利用繩索吊掛的方式，在今天下午5時許，協助林男脫困，經評估後無需送醫。

台中市消防局在今天下午4時48分獲報，有民眾受困北屯區海天橋下的沙洲，派遣北屯、大誠兩個消防分隊前往救援。

到場的消防隊利用繩索吊掛的方式，在今天下午5時26分，救出因釣魚受困沙洲的林姓男子（31歲），林男經評估後，身體精神狀況良好無受傷，沒有送醫。