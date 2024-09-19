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花蓮市雜草火災頻傳地點集中 警方協助調查原因

中央社／ 花蓮縣19日電

天氣炎熱，花蓮縣雜草廢棄物火警異常增長，其中花蓮市起火地點集中，經消防人員分析原因為亂丟煙蒂、任意露天焚燒雜草等，其中也有疑似惡意縱火，已協請警方偵辦。

花蓮縣消防局統計7、8月雜草廢棄物火警達93件，分析雜草廢棄物火警案例，其中8月至今花蓮市已高達20餘件，次數異常增加，案發地點分布於北興路、農兵橋河岸堤防一帶。

花蓮縣消防局指出，根據案件相關性、路徑、燃燒方式等跡證分析，除了與民眾任意丟棄煙蒂後，不小心點燃路邊雜草，經周邊監視器也發現有可疑人士在火警現場來回出沒，離開後現場冒白煙，疑似惡意縱火，已將相關事證提供給警方偵辦。

另外，也有部分火災通報為民眾未依規定申請田野引火燃燒，導致其他民眾誤以為是火災報案。

花蓮縣消防局指出，民眾若有整地燒雜草等田野引火需求，必須要先依「花蓮縣施放天燈及田野引火燃燒管理辦法」向消防局提出申請，經許可後方可依規定引火，違者可處新台幣3000元以下罰鍰。

廢棄物 花蓮

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