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澎湖人收警報簡訊「有飛機墜毀、大量傷亡」是演練 遭批引發恐慌

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

113年國家防災日「大規模震災救災動員演練」今日在澎湖、嘉義縣市舉辦，其中空難演練是假設航機失事，由全縣陸海空軍、警消醫療人員演練支援搜索，但縣府向民眾寄發大量警報簡訊稱有班機墜毀，當地民眾乍看以為空難惡夢再來、恐慌不已，後來才發現內容提及「以上為測試訊息」虛驚一場，不少人怒批引發大眾恐慌、內容不當，建議「測試訊息」放在開頭。

臉書「老高漫談臉書專頁」表示，此次澎湖縣以空難為主軸，進行大規模災害救災動員演練，演練的假設災難是載有144人的班機因故墜毀於海八附近空地，並波及民宅、工廠、車輛及道路，造成大量傷亡（92名死亡及232名受傷：14重傷、24中傷、194輕傷)，救災演練首先是動員全縣軍警消及醫療單位，在演習的第一現場進行救災演練。

但不少澎湖人在下午2點40分接到警報簡訊，警報寫著「一架飛機遭遇西南氣流及瞬間強風影響，墜毀於海巡署艦隊分署第八海巡隊附近空地，造成大量傷亡，請民眾勿靠近災區並疏散避難至安全場」，民眾乍看之下感到驚慌，趕到大觀口看現場，後來才發現訊息內容最後有提及「以上為測試訊息」，感到相當氣憤。

不少當地人事後表示，此類演習主要是測試警報能否順利發出及收到，「而不是像這樣發警報嚇人」，建議應一開始就寫「此為測試訊息，接獲警示民眾請勿驚慌」，讓大眾一收到訊息不會過度驚慌；也有民眾說「演習辛苦了，敗就敗在那個亂發簡訊的人」、「縣政府有沒有違反社維法？」直言直接寄送通報太不妥，有關單位應該檢討。

澎湖警方也提醒，明日20日上午10時，馬公分局將發放113年國家防災日「海嘯警報」，當地不實施人車管制及疏散避難，民眾仍可保持常態作息、不要驚慌，試放音符為「鳴5秒，停5秒，反覆9遍，共85秒」，解除警報則為一長聲90秒，於10點10分就會解除警報。

113年國家防災日「大規模震災救災動員演練」今日在澎湖舉辦，其中空難演練部分是假設航機失事，全縣陸海空軍、警消醫療人員均演練支援搜索。圖／翻攝自澎湖縣消防局
113年國家防災日「大規模震災救災動員演練」今日在澎湖舉辦，其中空難演練部分是假設航機失事，全縣陸海空軍、警消醫療人員均演練支援搜索。圖／翻攝自澎湖縣消防局
113年國家防災日「大規模震災救災動員演練」今日在澎湖舉辦，其中空難演練部分是假設航機失事，全縣陸海空軍、警消醫療人員均演練支援搜索。圖／翻攝自澎湖縣消防局
113年國家防災日「大規模震災救災動員演練」今日在澎湖舉辦，其中空難演練部分是假設航機失事，全縣陸海空軍、警消醫療人員均演練支援搜索。圖／翻攝自澎湖縣消防局
縣府卻寄發大量警報簡訊稱有班機墜毀，造成當地民眾乍看以為空難惡夢再來，事後才發現內容說「以上為測試訊息」，不少人怒批引發大眾恐慌。圖／翻攝自臉書「老高漫談臉書專頁」
縣府卻寄發大量警報簡訊稱有班機墜毀，造成當地民眾乍看以為空難惡夢再來，事後才發現內容說「以上為測試訊息」，不少人怒批引發大眾恐慌。圖／翻攝自臉書「老高漫談臉書專頁」
縣府卻寄發大量警報簡訊稱有班機墜毀，造成當地民眾乍看以為空難惡夢再來，事後才發現內容說「以上為測試訊息」，不少人怒批引發大眾恐慌。圖／翻攝自臉書「老高漫談臉書專頁」
縣府卻寄發大量警報簡訊稱有班機墜毀，造成當地民眾乍看以為空難惡夢再來，事後才發現內容說「以上為測試訊息」，不少人怒批引發大眾恐慌。圖／翻攝自臉書「老高漫談臉書專頁」

演習 澎湖縣 警報

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