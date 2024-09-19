彰化海龍風電工安意外釀3死 第3名死者嘉檢代驗確認死因
今年8月20日彰濱海龍離岸風電場發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人送醫，經搶救19歲簡男、38歲賴男不治，58歲劉男也延至9月7日宣告不治，使得這場意外造成3死14傷。劉男遺體已回嘉義縣水上鄉住家，今天嘉義檢方代驗，劉男因二氧化碳吸入併代謝性腦病變及多重器官衰竭、二氧化碳鋼瓶氣體外洩，意外死亡。
58歲劉男在意外發生後，當場失去生命跡象，被送往彰濱秀傳醫院搶救，昏迷指數一直都是3分，延至9月7日晚上8點07分宣告不治死亡，家屬悲傷不已，遺體已回水上鄉水上村住家，今天由嘉義檢警代為刑事相驗確認死因。
彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站今年8月20日上午安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，共有17人因吸入受傷或感到不適送醫，其中劉姓、賴姓及簡姓3名工人搶救後仍不幸死亡，使得這場工安意外共造成3死14傷。
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