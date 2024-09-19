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影／板橋重慶路水柱狂噴3米高 新北婦開車撞行人再撞消防栓
新北市62歲王姓婦人今天下午開車行經板橋區重慶路時，疑未注意走在人行道上的58歲陳女，先擦撞陳女後車輛失控再撞壞路旁消防栓，導致消防水柱噴約3米高。救護人員到場將被撞傷的陳女送醫，所幸並無大礙。確切肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，肇事的62歲王姓婦人，今天下午2時許開車沿板橋區重慶路往忠孝路方向行駛，行經重慶路223巷口要右轉時，王婦疑因未注意走在人行道上的陳女，直接將陳女撞倒在地。王婦肇事後車輛失控再撞上路旁消防栓，導致消防栓遭撞壞水柱噴湧而出。
警方及救護人員獲報趕抵，王女經酒測後並無酒駕，而遭撞傷的陳姓女行人四肢擦挫傷，送往亞東醫院急救後已無大礙。消防與自來水公司人員也立即修繕消防栓，迅速將洩漏的消防用水關閉。警方目前已調閱路口監視器畫面，釐清肇事經過及肇責歸屬。
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