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影／板橋重慶路水柱狂噴3米高 新北婦開車撞行人再撞消防栓

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市62歲王姓婦人今天下午開車行經板橋區重慶路時，疑未注意走在人行道上的58歲陳女，先擦撞陳女後車輛失控再撞壞路旁消防栓，導致消防水柱噴約3米高。救護人員到場將被撞傷的陳女送醫，所幸並無大礙。確切肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，肇事的62歲王姓婦人，今天下午2時許開車沿板橋區重慶路往忠孝路方向行駛，行經重慶路223巷口要右轉時，王婦疑因未注意走在人行道上的陳女，直接將陳女撞倒在地。王婦肇事後車輛失控再撞上路旁消防栓，導致消防栓遭撞壞水柱噴湧而出。

警方及救護人員獲報趕抵，王女經酒測後並無酒駕，而遭撞傷的陳姓女行人四肢擦挫傷，送往亞東醫院急救後已無大礙。消防與自來水公司人員也立即修繕消防栓，迅速將洩漏的消防用水關閉。警方目前已調閱路口監視器畫面，釐清肇事經過及肇責歸屬。

王婦開車右轉時(紅圈處)撞上走在人行道上的陳姓女行人(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
王婦開車右轉時(紅圈處)撞上走在人行道上的陳姓女行人(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
消防栓遭撞壞洩漏導致板橋重慶路道路上積水。記者黃子騰／翻攝
消防栓遭撞壞洩漏導致板橋重慶路道路上積水。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場維修洩漏的消防栓。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場維修洩漏的消防栓。記者黃子騰／翻攝

人行道 失控

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