影／板橋重慶路水柱狂噴3米高 新北婦開車撞行人再撞消防栓

新北市62歲王姓婦人今天下午開車行經板橋區重慶路時，疑未注意走在人行道上的58歲陳女，先擦撞陳女後車輛失控再撞壞路旁消防栓，導致消防水柱噴約3米高。救護人員到場將被撞傷的陳女送醫，所幸並無大礙。確切肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，肇事的62歲王姓婦人，今天下午2時許開車沿板橋區重慶路往忠孝路方向行駛，行經重慶路223巷口要右轉時，王婦疑因未注意走在人行道上的陳女，直接將陳女撞倒在地。王婦肇事後車輛失控再撞上路旁消防栓，導致消防栓遭撞壞水柱噴湧而出。