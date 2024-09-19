新莊大漢溪男屍今相驗 死者生前落水死因待解剖

新北市新莊區環漢路二段堤防內大漢溪岸邊，昨天下午發現一具男屍。今天下午檢警對遺體相驗，研判死者是生前落水，腹部傷口排除是人為可能，至於確切死因，仍待下周檢警解剖後釐清。

據了解，新北市新莊區環漢路二段65號堤防內大漢溪距岸2公尺處，昨天下午近4時許發現一具屍體載浮水面。新北市警、消獲報派員趕抵協助打撈，並以吊掛方式將遺體吊上岸邊。

經警方鑑識人員勘查，死者為一名男性，年齡約40到50歲、身高170公分中等身材，由於死者浮腫嚴重，容貌特徵已無法辨識，但其左右手臂、雙腿皆有刺青圖騰，身著短袖綠色毛衣、黑色長褲、白色愛迪達鞋子，腹部則有處5公分乘5公分傷口。

警方指出，昨採集死者指紋比對失蹤人口，但截至今天為止尚未比對出相符身分。今天下午檢警進行相驗，初步了解死者是生前落水，腹部傷口則排除有人為可能，至於確切死因，仍待下周二檢警解剖後釐清。

警方提醒，若家中有失蹤人口與死者特徵相符，可電詢新北市新莊警分局（02-29924034）或電洽新莊派出所（02 -29924018）指認，釐清相關疑點及死因。