台中婦網戀假韓星約見面要匯款 警戳破騙局阻詐
台中郭姓婦人在網路認識自稱韓國明星的男網友並交往，她日前到銀行要匯款供對方買機票來台時，行員發現有異報案，員警到場戳破「韓星怎麼可能會講中文」，阻止婦人受騙匯款。
台中市警察局第一分局今天表示，西區派出所9月11日下午2時接獲台灣銀行台中分行通報稱，疑有婦人遭遇愛情詐騙，請警方到場協助。
警方到場後，61歲郭姓婦人向員警表示日前在臉書（Facebook）與1名自稱韓國明星的網友認識，兩人開始頻繁聯絡，對方經常噓寒問暖，進而在網路上交往。
郭姓婦人說，這名自稱韓星的網友告訴她，需要美金3000元購買機票抵台與她見面，並要求她將款項匯至指定帳戶，她於11日當天下午前往銀行準備匯款。
銀行行員發現有異，通報警方到場。員警仔細查看郭婦的手機對話紀錄，當場戳破詐騙手法，員警並勸說「韓星怎麼可能會講中文，而且對方用的照片網路上都有，這都是假的」，警方並提出相關詐騙案例。
經員警勸說後，郭婦才相信遭遇詐騙，她感謝行員與警方及時阻止，避免財物損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言