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台中婦網戀假韓星約見面要匯款 警戳破騙局阻詐

中央社／ 台中19日電

台中郭姓婦人在網路認識自稱韓國明星的男網友並交往，她日前到銀行要匯款供對方買機票來台時，行員發現有異報案，員警到場戳破「韓星怎麼可能會講中文」，阻止婦人受騙匯款。

台中市警察局第一分局今天表示，西區派出所9月11日下午2時接獲台灣銀行台中分行通報稱，疑有婦人遭遇愛情詐騙，請警方到場協助。

警方到場後，61歲郭姓婦人向員警表示日前在臉書（Facebook）與1名自稱韓國明星的網友認識，兩人開始頻繁聯絡，對方經常噓寒問暖，進而在網路上交往。

郭姓婦人說，這名自稱韓星的網友告訴她，需要美金3000元購買機票抵台與她見面，並要求她將款項匯至指定帳戶，她於11日當天下午前往銀行準備匯款。

銀行行員發現有異，通報警方到場。員警仔細查看郭婦的手機對話紀錄，當場戳破詐騙手法，員警並勸說「韓星怎麼可能會講中文，而且對方用的照片網路上都有，這都是假的」，警方並提出相關詐騙案例。

經員警勸說後，郭婦才相信遭遇詐騙，她感謝行員與警方及時阻止，避免財物損失。

網路 詐騙

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