開學發生墜樓意外北市高中生傷重不治 課業壓力大曾在社群透露

北市某高中日前發生學生墜樓意外，經送醫傷重不治，該生曾在社群透露課業壓力大。校方在第一時間校安通報，也安排輔導老師入班，並發給家長信提醒多關心學生狀況。教育局表示，學校皆依程序處理，也在該生班級舉辦道別活動。

據了解，該生曾在社群媒體透露課業壓力大，疑因開學日當天情緒不穩，導致憾事發生，家屬對於學生墜樓原因也不願多談。教育局表示，校方第一時間即由護理師及學務主任實施AED急救、並由119救護車送往醫院，但宣告不治，校方也在當天早上完成校安通報，並申請輔諮中心提供安心服務。

教育局說，事發後學校第一時間聯繫案生家長，並給予關懷及協助，並啟動學生輔導，向師生說明事件，學校也在班級舉辦道別活動，做祝福與告別。校長及行政主管也利用家長日向班級家長說明學校處理過程，並聆聽家長意見。

而校方事發後發給家長一封信及安心關懷小叮嚀，請家長關心孩子的情緒狀況，並由輔導老師依需要入班輔導，輔諮中心亦已進行班級輔導、小團體輔導、個別輔導及安排心衛中心提供教師個別諮商，減少對學生的影響。