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義享天地工人從6樓摔落B1亡 勞檢處查出未依規定設防墜設備

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

義聯集團義享天地B館二期工程施工今天發生工安意外，一名本國籍工人運送泥料傳送工程時，不幸從6樓失足墜落至地下室1樓無生命跡象。高市勞檢處表示，工程高度超過2公尺，雇主未依規定設置護欄、護蓋或安全網等設備肇災，已勒令停工，將依法裁處最高30萬元，並移送地檢署追究雇主刑責。

今天上午11點52分左右，高市消防局接獲新德路創傷救護案件，1名年約41歲工人在作業時不慎墜落受傷，到場後頭部外傷、明顯死亡未送醫。

意外發生後，高市勞檢處追查發現，雇主使勞工於鼓山區新建工程高度2公尺以上之開口部分作業時，未依規定設置護欄、護蓋或安全網等防護設備而肇災。

勞檢處表示，已勒令現場停工，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，依法可裁處最高30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑責；已指派專人協助罹災者家屬處理後續事宜，確保其職災補償權益。

勞工局呼籲，各事業單位從事高度2公尺以上之場所作業時，應設置防墜設備，以預防災害發生，維護勞工作業安全。

高市勞工局主秘皮忠謀說明義享天地B館二期工程工安意外的初步調查結果，已勒令業者停工。記者徐白櫻／翻攝
高市勞工局主秘皮忠謀說明義享天地B館二期工程工安意外的初步調查結果，已勒令業者停工。記者徐白櫻／翻攝

勞檢 工人 雇主

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