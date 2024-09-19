高雄柴山自來水加壓管線排氣閥被撞斷 水公司將對肇事女駕駛求償

高雄18歲黃姓女子17日下午在柴山開車時，撞斷自來水公司水管減壓閥，導致水柱竄升達10公尺，幾乎和一旁電線杆一樣高，西子灣的遊客看到後直呼：「柴山冒噴泉了」。台灣自來水公司第七區管理處說，案發當天已派員修復完成後續將對肇事者求償。

水公司17日下午5時許接獲通報，指稱鼓山區柴山大路的100mm鋼製自來水管線排氣閥被撞斷，因為該管線是供水至山上的加壓管線，管內水壓高，外洩的自來水噴出約3至4層樓高。

水公司表示，七區管理處澄清湖廠接獲柴山大路自來水管線排氣閥遭撞斷的通報，立刻派人前往搶修，並在17日下午6時許完成修復，後續七區管理處將對肇事者黃姓女子求償。

警方說，17日下午5時許，接獲民眾報案鼓山區柴山大路有自來水管破裂，立刻派人到場疏導交通，並調閱監錄系統追查肇事者，近1小時後，黃姓女子報案求助，稱她的輪胎爆胎需要協助，員警找到黃女，她稱車子撞到路邊管線導致輪胎破裂，才知道黃女肇禍。