29歲消防員身亡...曾是彰化新進人員測驗第一名 平日表現優秀

彰化縣第二大隊某分隊呂姓消防員休假時卻留給家人一封書信後就失聯，昨晚被台中警方發現他已陳屍在逢甲商圈日租套房，消息傳回消防隊讓同事們相當震驚，表示他平日工作認真、表現優異，大家都非常不捨。

29歲呂男前天休假時，卻留給媽媽一封書信即離家，家人急著協尋他，台中警方昨晚接獲通報，在逢甲商圈日租套房內發現呂男已陳屍在廁所內，而床上也有留給家人的書信，據了解，呂男17日晚間8時返回逢甲商圈日租套房後就沒再出門，最後竟是傳出惡耗，死亡原因檢警調查中。

呂男死訊傳回消防隊讓他的長官和同事們都不能置信，據了解，呂男是2021年到任消防局第二大隊某分隊，當時參加「新進人員救護技術測驗」就拿下第一名，還獲頒獎表揚，並被學長稱讚說他十分上進，自主練習都是卯起來練。

其長官和同事均說，呂男平常工作很認真，表現優異，和同事也相處融洽，不過最近有發現他似乎有心事，但他也未和同事透露到底何事悶悶不樂，沒想到就發生憾事，讓同事們都很震驚。