影／驚險畫面曝光...新北男熬夜玩遊戲 返家邊開邊睡連撞2車
新北市22歲賴男今天上午8時許開車行經板橋時，疑因熬夜精神不濟竟邊開邊睡，先擦撞同向1輛轎車後，車輛失控再衝撞對向車道另1輛轎車後才停下。警方獲報到場3名駕駛均未受傷，警方初步研判賴男精神不濟釀禍，詳細肇責原因仍待調查。
據了解，肇事的22歲賴姓男子，昨天晚間至板橋區朋友住處熬夜打電動。今天上午8時許欲開車返家，當賴男沿著板橋區環河西路五段往中正路方向行駛，疑因熬夜精神不濟不慎睡著，先擦撞內側車道由39歲廖男駕駛的轎車後，再沿新海橋方向逆向行駛，撞上60歲黃女駕駛的轎車後才停下。
海山警方獲報趕抵，所幸賴男、廖男及黃女3人均未受傷，3方酒測值均為0，警方調查後初步研判賴男疲勞駕駛因而釀禍，確切肇事原因仍待後續調查釐清。至於賴男逆向違規則依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款舉發。
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