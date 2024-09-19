影／驚險畫面曝光...新北男熬夜玩遊戲 返家邊開邊睡連撞2車

新北市22歲賴男今天上午8時許開車行經板橋時，疑因熬夜精神不濟竟邊開邊睡，先擦撞同向1輛轎車後，車輛失控再衝撞對向車道另1輛轎車後才停下。警方獲報到場3名駕駛均未受傷，警方初步研判賴男精神不濟釀禍，詳細肇責原因仍待調查。

據了解，肇事的22歲賴姓男子，昨天晚間至板橋區朋友住處熬夜打電動。今天上午8時許欲開車返家，當賴男沿著板橋區環河西路五段往中正路方向行駛，疑因熬夜精神不濟不慎睡著，先擦撞內側車道由39歲廖男駕駛的轎車後，再沿新海橋方向逆向行駛，撞上60歲黃女駕駛的轎車後才停下。