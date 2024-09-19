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13年前南投信義鄉也曾一夜4死查不出毒物引恐慌 農民一句話解謎團

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

台東縣金峰鄉賓茂部落居民吃了小米粽，造成3死9人急救。衛福部今天公布在檢體中驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。13年前南投縣信義鄉4人中毒死亡案，一開始以為是誤食馬錢子、變質醃漬物中毒，最後是農民無意提到「葡萄催芽劑」有劇毒，才為檢警解開謎團。

2011年7月，南投縣信義鄉傳出4死命案，死者林姓夫妻、田姓夫妻4人在一夜之間先後死亡，死亡時嘴角微翹，露出「詭異的笑臉」前所未見，身體呈現角弓反張，研判是中毒，但醫院、檢警查不出毒源。

地方一度傳出，死者可能誤將馬錢子當破布子食用、或飲用馬錢子藥酒？但檢警調查，林姓夫妻長期務農，對野菜有一定認識，而馬錢子雖會跟米酒泡成藥酒，多數人知道供外用，不能內服，更重要的是，現場並未發現馬錢子或相關物品。

檢警還在釐清4人死因時，隔壁村落竟又傳出鄉民暴斃死亡，家屬指出，他在前一晚僅吃檳榔、喝麥茶和一些酒，睡前都還好，隔天就沒了反應。

信義鄉4天內5死，法醫研究所比對800多種毒性物質，全都呈陰性反應，實驗室微生物檢測結果也排除破傷風桿菌、霍亂，讓信義鄉民相當恐慌，公所和警方透過廣播勸導民眾，勿食用不明食物與飲水，鄉民更是憂心，深怕自己就是中毒的下一人，恐懼效應在原鄉部落蔓延。

過了一個月，當地農民提到葡萄催芽劑，曾有工人在施藥時抽菸，返家後全身抽搐死亡，警方火速將催芽劑送往採樣，確認死因。

葡萄催芽劑成分是「二氯乙醇」無色無味，並非農藥而是工業化學物，毒性強、少量就致命，也被違法用在農作物上，幫助葡萄、馬鈴薯等發芽。檢警擴大蒐證發現，林妻前男友朱福明涉有重嫌。

朱福明到案後承認，林妻是他的前女友，兩人因工作認識且相戀同居，前女友卻嫁給林男，讓他一心想要報復，便將用剩的催芽劑倒入米酒中，想毒死情敵。沒想到，這瓶毒酒不只毒死林姓夫妻，連共飲的田姓夫妻也無辜喪命，一場「三角戀」的毒殺命案才水落石出。

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13年前信義鄉兩夫妻離奇中毒死亡，檢警追查一個月查不出毒物來源，後來才發現是葡萄催芽劑奪命。圖／本報資料照片
13年前信義鄉兩夫妻離奇中毒死亡，檢警追查一個月查不出毒物來源，後來才發現是葡萄催芽劑奪命。圖／本報資料照片

中毒

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