8旬老翁桃園宮廟拜拜 突遭男子持美工刀劃傷背

1名82歲柯姓老翁昨至桃園市平鎮區龍江路土地公廟拜拜，突遭人持美工刀劃傷背部，消防人員獲報到場救護，所幸柯翁無礙，警方獲報後發現疑似嫌疑人的50歲蔣姓男子，上前盤查時蔣男更踹傷員警，警方立即依現行犯將其逮捕，警後依傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有民眾於網路上PO文寫下，「今早跟妹妹在土地公廟拜拜，有一個男生突然走進來一直看著我們一直笑，還對著我們吸強力膠，後來他有動作要靠近我們我們馬上離開他旁邊，他後面有個阿公背對他在洗東西，沒多久那個男的手上有美工刀就很突然直接往阿公的身上割下去，超可怕⋯快嚇死馬上報警叫救護車，怎麼有人大白天在土地公廟隨機攻擊人，大家出門在外真的要小心，藍色衣服紅色短褲恐怖男子!!!」

昨上午11時51分許，蔣男突然持美工刀劃傷柯翁，導致柯翁背部受傷，通知消防局到場救護，所幸並無大礙，警方隨即依據被害人提供特徵，在案發地點附近發現疑似涉案蔣男，警方於盤查時，蔣男又出腳踹傷員警，警方立即依現行犯將其逮捕，警後依傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，土地公是在地人香火相當鼎盛，大家對於劃傷人的蔣男都認識，每天都會來土地公裡頭裝水喝，剛好昨天被劃傷的柯翁，來拜拜洗水果唸了他2句而發口角，才會引發這起事件，民眾說這位嫌犯平常都不會這麼衝動，也不會與人發生爭吵。