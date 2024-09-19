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高雄義享天地二期工程傳意外 工人傳泥料失足、6樓墜B1慘死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市義享天地分A、B館兩棟建物，B館二期工程施工興建中，今天上午近12時許，一名工人在6樓進行泥料傳送工程時，不慎失足從6樓墜落至地下1樓，當場頭破血流慘死；警方正調查意外發生原因，勞工局勞檢處派員到場了解，先勒令停工。

【中央社／高雄19日電】

高雄市消防局表示，今天上午11時52分接獲新德路創傷救護案件，出動3車9人，現場1名年約41歲工人在作業時不慎墜落受傷，到場後頭部外傷、明顯死亡未送醫，後續交員警處理。

據了解，此名工人當時正在進行輕鋼架作業，過程中不慎由6樓墜落至地下1樓，目前高雄市勞檢處已派員到工地現場。

警方表示，上午11時許接獲高雄鼓山區新德路一處工地事故，1名本國籍男性工人因不明原因從約6樓高處墜落至地下1樓，當場死亡、未送醫，確切事故原因待調查釐清。

高雄義享天地二期工程今天近午時分傳工安意外，一名工人進行傳泥料工程時，不慎從6樓墜B1慘死。記者石秀華／翻攝
高雄義享天地二期工程今天近午時分傳工安意外，一名工人進行傳泥料工程時，不慎從6樓墜B1慘死。記者石秀華／翻攝
高雄義享天地二期工程今天近午時分傳工安意外，一名工人進行傳泥料工程時，不慎從6樓墜B1慘死。記者石秀華／翻攝
高雄義享天地二期工程今天近午時分傳工安意外，一名工人進行傳泥料工程時，不慎從6樓墜B1慘死。記者石秀華／翻攝
高雄義享天地二期工程今天近午時分傳工安意外，一名工人進行傳泥料工程時，不慎從6樓墜B1慘死。記者石秀華／翻攝
高雄義享天地二期工程今天近午時分傳工安意外，一名工人進行傳泥料工程時，不慎從6樓墜B1慘死。記者石秀華／翻攝

勞工局 工安 高雄市

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