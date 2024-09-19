泰男打黑工遭同鄉打死埋屍 苗警逮兩嫌、雇主潛逃出境

苗栗縣公館鄉驚傳有來台打黑工泰籍男子，15日晚間疑酒後遭同鄉打死被載往山區埋屍，死者女兒接獲訊息跨海向警方求助，苗栗警方中秋夜循線前往山區尋獲一具遭埋男屍，隨後在打黑工租屋處佈線埋伏，今天清晨將涉嫌行兇埋屍的2名泰籍逾期男子逮捕到案，全案依傷害致死及毀棄屍體罪嫌偵辦中。

據了解，47歲死者阿俄（化名）是去年5月間持15天觀光簽證入境，逾期居留被接到苗栗公館打黑工，本月15日晚間與多名來台打黑工同鄉一起在租屋處吃飯喝酒，席間因細故口角遭2名同鄉男子毆打致死。其女友指出，席間她外出買東西，有同鄉打電話稱說阿俄突然不行了，叫她趕快回來看看，等她回到租屋處時，見阿俄舌頭外吐已無呼吸，現場一行人並未將他送醫急救，然後找來雇主，最後決定將屍體載往山區埋掉。

當夜，兩名涉嫌打人同鄉先前往山區挖坑，隔天上午由鄧姓雇主（55歲）開車，協助將屍體載往山區辦理簡單法事，再將其掩埋。過程中，死者女友先告知阿俄大女兒其父病死，並拍攝遺體及辦法事下葬影片傳給她看，表明是病故他鄉也幫忙處理後事。

阿俄大女兒（20歲）懷疑父親死因不單純，跨海求助一名在宜蘭擔任通譯的王老師，經王老師透過礁溪一名熟識警員聯繫苗栗警方，全案才曝光。

中秋節（17日）晚間，苗栗警分局專案小組人員循線先在公館鄉一處廢棄民宅逮捕5名（2男3女）光觀逾期居留泰籍男女，隨後前往福基村一帶山區挖出死者遺體，兩名涉嫌打人同鄉逃逸無蹤，鄧姓雇主則已潛逃出境；檢警昨相驗發現死者身上無明顯外傷，預計今天下午解剖以釐清確切死因。

由於有同鄉指稱另名阿波男子平日與阿俄有糾紛，當晚有無動手打人他們不清楚，但事發後阿波堅持不報警處理，與另名同鄉男子一起前往埋屍後，即未返回租屋處不知去向；全案警方懷疑有他殺之嫌，派員在打黑工團夥的租屋處埋伏，今天清晨5點多，趁兩嫌回來拿行李時，當場逮捕帶回調查。

通譯王老師說，死者去年與同居人分手後，經同鄉介紹才以觀光名義來台打除了懷孕的大女兒剛成年，身後還有14歲、10歲女兒及兒子，因居住在泰國東北部偏遠地區，家境困難，大女兒也無力購買機票來台，只能拜託她協助處理。她說，希望警方能儘快釐清確切死因，給死者家人一個交代。