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泰男打黑工遭同鄉打死埋屍 苗警逮兩嫌、雇主潛逃出境

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣公館鄉驚傳有來台打黑工泰籍男子，15日晚間疑酒後遭同鄉打死被載往山區埋屍，死者女兒接獲訊息跨海向警方求助，苗栗警方中秋夜循線前往山區尋獲一具遭埋男屍，隨後在打黑工租屋處佈線埋伏，今天清晨將涉嫌行兇埋屍的2名泰籍逾期男子逮捕到案，全案依傷害致死及毀棄屍體罪嫌偵辦中。

據了解，47歲死者阿俄（化名）是去年5月間持15天觀光簽證入境，逾期居留被接到苗栗公館打黑工，本月15日晚間與多名來台打黑工同鄉一起在租屋處吃飯喝酒，席間因細故口角遭2名同鄉男子毆打致死。其女友指出，席間她外出買東西，有同鄉打電話稱說阿俄突然不行了，叫她趕快回來看看，等她回到租屋處時，見阿俄舌頭外吐已無呼吸，現場一行人並未將他送醫急救，然後找來雇主，最後決定將屍體載往山區埋掉。

當夜，兩名涉嫌打人同鄉先前往山區挖坑，隔天上午由鄧姓雇主（55歲）開車，協助將屍體載往山區辦理簡單法事，再將其掩埋。過程中，死者女友先告知阿俄大女兒其父病死，並拍攝遺體及辦法事下葬影片傳給她看，表明是病故他鄉也幫忙處理後事。

阿俄大女兒（20歲）懷疑父親死因不單純，跨海求助一名在宜蘭擔任通譯的王老師，經王老師透過礁溪一名熟識警員聯繫苗栗警方，全案才曝光。

中秋節（17日）晚間，苗栗警分局專案小組人員循線先在公館鄉一處廢棄民宅逮捕5名（2男3女）光觀逾期居留泰籍男女，隨後前往福基村一帶山區挖出死者遺體，兩名涉嫌打人同鄉逃逸無蹤，鄧姓雇主則已潛逃出境；檢警昨相驗發現死者身上無明顯外傷，預計今天下午解剖以釐清確切死因。

由於有同鄉指稱另名阿波男子平日與阿俄有糾紛，當晚有無動手打人他們不清楚，但事發後阿波堅持不報警處理，與另名同鄉男子一起前往埋屍後，即未返回租屋處不知去向；全案警方懷疑有他殺之嫌，派員在打黑工團夥的租屋處埋伏，今天清晨5點多，趁兩嫌回來拿行李時，當場逮捕帶回調查。

通譯王老師說，死者去年與同居人分手後，經同鄉介紹才以觀光名義來台打除了懷孕的大女兒剛成年，身後還有14歲、10歲女兒及兒子，因居住在泰國東北部偏遠地區，家境困難，大女兒也無力購買機票來台，只能拜託她協助處理。她說，希望警方能儘快釐清確切死因，給死者家人一個交代。

來台打黑工泰籍男子，15日晚間在苗栗縣公館鄉一處團夥租屋處，疑酒後遭同鄉打死並被載往山區埋屍。圖／警方提供
來台打黑工泰籍男子，15日晚間在苗栗縣公館鄉一處團夥租屋處，疑酒後遭同鄉打死並被載往山區埋屍。圖／警方提供
中秋節晚間，苗栗警分局專案小組人員循線先在公館鄉福基村一帶山區挖出死者遺體。圖／警方提供
中秋節晚間，苗栗警分局專案小組人員循線先在公館鄉福基村一帶山區挖出死者遺體。圖／警方提供
2名涉嫌動手及埋屍泰籍男子，今天清晨5點多遭警方逮捕，目前正警訊偵辦中。圖／警方提供
2名涉嫌動手及埋屍泰籍男子，今天清晨5點多遭警方逮捕，目前正警訊偵辦中。圖／警方提供

命案 屍體 泰國 移工 雇主

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