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花蓮2個月近百件雜草火災滅不完 未依法申請可罰3千元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮近期天候悶熱，高溫未降，2個月發生近百件雜草、廢棄物火災，讓消防員疲於奔命，經調查發現大多是農友整地燒稻草與雜草、民眾燃燒廢棄物與亂丟煙蒂等。花蓮縣消防局提醒，民眾田野引火前應依法提出申請，經許可後才能點火燃燒，違者最高可罰3千元罰鍰。

消防局表示，最近雜草廢棄物火警頻傳，7月、8月燃燒雜草廢棄物火災就多達93件，幾乎未依規定申請燃燒，尤其天乾物燥加上風力助長，導致火勢延燒快速，民眾見狀撥打119報案，讓消防員火都滅不完，不僅占用消防資源，更引發其他問題。

過去傳統農耕做法，在種植前，農友會露天燃燒雜草、稻草與稻穀等，將燒過的飛灰當作無機肥料，也藉由高溫去除害蟲。但燃燒出現的煙霧飄到馬路上，會妨礙用路人行車視線，易發生道路交通事故；煙霧及粒狀汙染物影響空氣品質；更重要的是火勢不易撲滅及控制，可能延燒到其他地方，恐危及人身財產安全。

消防局表示，民眾在田野燃燒行為前，應依「花蓮縣施放天燈及田野引火燃燒管理辦法」向消防局提出申請，經許可後按照規定事項燃燒，違者可處3千元以下罰鍰。

消防局長吳兆遠表示，花蓮道路旁多為田野農地，呼籲民眾切勿隨意燃燒雜草，如不慎導致火勢擴大，不僅易造成人員安全問題，產生的濃煙造成空氣汙染及影響道路行車視線，針對此類案件必會追究相關行為人責任。另民眾行車路過勿隨手丟擲菸蒂，避免火星引燃雜草，星星之火足以燎原，提醒小心用火，注意自身安全。

花蓮2個月內發生近百件雜草、廢棄物火災，消防局提醒，民眾田野引火前應依法提出申請，違者最高可罰3千元罰鍰。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮2個月內發生近百件雜草、廢棄物火災，消防局提醒，民眾田野引火前應依法提出申請，違者最高可罰3千元罰鍰。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮2個月內發生近百件雜草、廢棄物火災，讓消防員疲於奔命，消防局提醒，民眾田野引火前應依法提出申請，違者最高可罰3千元罰鍰。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮2個月內發生近百件雜草、廢棄物火災，讓消防員疲於奔命，消防局提醒，民眾田野引火前應依法提出申請，違者最高可罰3千元罰鍰。圖／花蓮縣消防局提供

廢棄物 火災 花蓮 高溫

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