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高雄旗津烏魚子店遇竊 竊賊門口撞見老闆、騎車加速逃逸

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市旗津區1家烏魚子店昨天光天化日遭竊賊侵入店裡，偷走老闆放店內的放3萬元的腰包。老闆今天將錄影畫面貼上臉書地方社群，顯示騎機車的竊賊偷腰包後一出門便遇見老闆，儘管老闆上前攔他去路，但他仍甩開老闆揚長而去。警方表示已掌握涉案人是當地「慣竊」，正追查行蹤。

據翁姓老闆貼在臉書社群「旗津咱們的故鄉」的影像，昨天上午8時49分，這名騎機車的男子在烏魚子店門口停車，立刻進入店內；當時翁姓老闆正拿資源回收物到店外，折返店門口時，正撞見這名男子從店裡出來，騎上機車，老闆趕緊要攔這名男子，可是男子仍加速逃逸。

據翁姓老闆在臉書上留言，說他「只是到隔壁放個回收，不到1分鐘已失竊」，損失現金3萬元及證件、腰包、提款卡、信用卡，「讓大家更有警惕之心」。

鼓山警分局表示，已接獲報警，調閱監錄影像，發覺涉案人是旗津當地的「慣竊」，警方已經掌握身分，正拘捕這名男子當中。

翁姓老闆攔阻竊賊，但竊賊仍騎機車揚長逃逸。圖／擷自臉書「旗津咱們的故鄉」
翁姓老闆攔阻竊賊，但竊賊仍騎機車揚長逃逸。圖／擷自臉書「旗津咱們的故鄉」

偷竊 老闆

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