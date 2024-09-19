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嘉義梅山斷層震災風險高 劉世芳視察防災演練…多國救災團隊來交流

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年移師嘉義縣舉辦，模擬嘉義前緣構造暨梅山斷層發生規模7.3地震情境，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章今早到嘉義縣消防局雙福分隊預演，還有日、菲、德、韓等多國救災團隊參與，逾10國駐台代表觀摩，與台灣特搜隊交流經驗。

消防署特種搜救隊、桃園市、台南市、嘉義縣、台東縣特種搜救隊，以及日本、菲律賓、德國及韓國等救災團隊實際操作，在演練場地進行牆面支撐、水平破壞、重物搬移、向下破壞、繩索救援、H鋼切割等作業，強化跨國搜救支援能量。

劉世芳視察時強調，距離1906年梅山地震已過百年，許多專家擔憂梅山斷層地震周期將至，這次嘉義縣演習尤為重要；內政部每年舉辦大規模震災救災動員演練，防災是全體國民重要責任，面對隨時可能發生大規模地震，必須確保災害發生時能迅速應對。

這次參與演練的單位有美國、日本、德國、韓國、斐濟、波蘭、立陶宛、菲律賓等國家團隊，還有歐洲經貿辦事處、德國、匈牙利、澳洲、馬來西亞、加拿大、史瓦帝尼、瑞典、義大利、波蘭、紐西蘭及立陶宛等駐台館處代表共同觀摩。

衛生福利部南區災難醫療救護隊、新北市機動手術小組及國防部軍醫局前進外科小組3個單位，聯合進行災害緊急醫療應變演練，模擬設置臨時醫療站，緊急處置震後大量傷病患；另也展示無人機搭載行動基地台、消防滅火機器人，提升救援工作效率。

國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影
國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影
國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影
國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影
內政部長劉世芳今早到嘉義縣參加國家防災日大規模震災救災動員演練，強調梅山斷層百年周期已至應落實防災演練。記者黃于凡／攝影
內政部長劉世芳今早到嘉義縣參加國家防災日大規模震災救災動員演練，強調梅山斷層百年周期已至應落實防災演練。記者黃于凡／攝影
國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影
國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影
國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影
國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，多國救災團隊參與交流。記者黃于凡／攝影

嘉義 團隊 地震 斷層帶

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