嘉義梅山斷層震災風險高 劉世芳視察防災演練…多國救災團隊來交流

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年移師嘉義縣舉辦，模擬嘉義前緣構造暨梅山斷層發生規模7.3地震情境，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章今早到嘉義縣消防局雙福分隊預演，還有日、菲、德、韓等多國救災團隊參與，逾10國駐台代表觀摩，與台灣特搜隊交流經驗。

消防署特種搜救隊、桃園市、台南市、嘉義縣、台東縣特種搜救隊，以及日本、菲律賓、德國及韓國等救災團隊實際操作，在演練場地進行牆面支撐、水平破壞、重物搬移、向下破壞、繩索救援、H鋼切割等作業，強化跨國搜救支援能量。

劉世芳視察時強調，距離1906年梅山地震已過百年，許多專家擔憂梅山斷層地震周期將至，這次嘉義縣演習尤為重要；內政部每年舉辦大規模震災救災動員演練，防災是全體國民重要責任，面對隨時可能發生大規模地震，必須確保災害發生時能迅速應對。

這次參與演練的單位有美國、日本、德國、韓國、斐濟、波蘭、立陶宛、菲律賓等國家團隊，還有歐洲經貿辦事處、德國、匈牙利、澳洲、馬來西亞、加拿大、史瓦帝尼、瑞典、義大利、波蘭、紐西蘭及立陶宛等駐台館處代表共同觀摩。