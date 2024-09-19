台南保母被控男嬰呼吸困難卻要家長自送醫 社會局：案情待釐清

台南楊姓保母7日被家長控告在4月大男嬰痰噎到呼吸困難時，竟沒叫救護車而是打電話要家長自己送醫，急救後只能靠人工呼吸、瀕臨腦死。僅示意圖。圖／Ingimage

台南楊姓保母7日被家長控告在4月大男嬰痰噎到呼吸困難時，竟沒叫救護車而是打電話要家長自己送醫，急救後只能靠人工呼吸、瀕臨腦死。警方表示，家長提出重傷害、妨害兒童身心發展等罪嫌告訴，已報請檢察官釐清案情中，並通報台南市社會局查處。

台南市社會局則表示，指派社工了解幼童狀況及關懷家屬，主動報警政及地檢介入調查，並會同居家托育中心至該托育人員家中稽查。保母是台南市登記托育人員，案發後社會局要求暫停新收托，另收托中幼童輔導轉托。

家長指控因楊姓保母延誤、男嬰送醫時已經失去呼吸心跳，目前呼吸需靠插管及升壓藥物幫忙，瞳孔反射也消失，已是瀕臨腦死狀態。向新營警分局提告保母重傷害及妨害兒童身心發展等罪嫌，警方已函送檢方並通報台南市社會局查處。

家長表示，4日下午與妻子要去接孩子時，保母突然通知男嬰被痰噎到無法喘氣，卻未第一時間送醫，而是開啟視訊拍男嬰趴在地墊一動也不動樣子，面對家長質問，保母卻表示要請家長自己送醫，會比救護車還要快到。到場時男嬰已經渾身癱軟、眼睛上吊，呈現失溫狀態，到院前失去生命徵象。8月5日將兩個月大的男嬰交給楊姓保母，不料只過1個月就發生悲劇。

社會局說，當日托育人員發現幼童身體不適後，通知家屬自行送醫。因幼童戶籍地及居住地都在外縣市，事發前曾轉換家屬、不同托育人員及照顧地，全案已進入司法調查程序，案情還待進一步調查釐清。社會局將配合調查並持續追蹤司法進度，如調查確定托育人員有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，社會局將依同法第97條裁處最高60萬元罰鍰，並廢止居家式托育服務登記證書。