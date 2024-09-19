市民怒了！南市12小時2起右轉車撞死機車騎士 交通局回應了

台南市昨天晚間9點多，南區西門路與健康路口發生一起汽車右轉時，輾過直行機車擦撞交通事故，46歲陳姓女機車騎士送醫後宣告不治；今早9點多，永康區中華路、小東路也傳出大貨車右轉撞上直行機車，造成82歲女機車騎士當場身亡，議員批這又是右轉汽車輾過直行機車的憾事，車種分流造成的交通危害，是一再呼籲要檢討的重點。

台南市交通局表示，近年依地區道路行車需求，也調整多處車道配置，將機慢優先車道調整為右轉或直右共用的混合車道，對於議員或市民提出各路段調整訴求，後續將持續評估處理。

市議員林依婷說，台南市的機慢車道根本無法保障機慢車，反而促使機車行駛在道路最右側，就等於是把機車放在汽車的視野盲區之中，視野看不到的地方就是最容易發生意外的地方，但交通局至今不打算檢討台南市區機慢優先車道的問題。

市議員朱正軒也說，車向分流才是正確的交通邏輯，右轉汽車應該靠到最右側，別讓直行機車有機會從外側(右側)切過，這才是保護彼此的最好方式。

朱正軒表示，直行機車更要保護自己，不要受限過時陳腐的車種分流邏輯，不要自我矮化把自己逼死在車道的最外側而忍受右轉汽車的威脅。

台南市人本交通促進協會也說，車種分流實在大可不必，不僅沒效率又不安全，有檢討的必要！錯誤的交通政策就是殺人元凶。機慢車道與其說是保護，毋寧說是一種變相的歧視，要求機車一律靠右，以為這樣會更安全，殊不知汽車駕駛右轉更不順暢，且路側可能隨時被停放的車輛車門擊落，被迫與公車交織，也造成民眾習慣性右側違規超車，應廢除車種分流制度，將原有的機慢車道轉為 實體人行道、自行車道，才能夠真正保護到弱勢用路人。

台南市交通局表示，有關昨日與今日連續於路口發生兩起直行與右轉車輛死亡事故案，依道安規則第102條規定，汽車右轉彎時應距路口30公尺前換入外側車道或慢車道再右轉，故不論道路最外側採混合車道或者慢車道型式，右轉車輛皆需提早靠右行駛。

交通局說，台南市既有道路配置過去在路幅空間足夠或充分運用原則下，通常會因地制宜畫設1.5公尺至2.5公尺的機慢車優先道，對於本市大量機車使用行為的交通而言，確有發揮機車行車順暢及避免與汽車爭道降低風險等效果。市府對於發生不幸事故同表遺憾，除呼籲用路人於行經路口應遵守行車規定並特別提高警覺外，也將持續透過交通工程、執法及交育宣導等手段逐步提升道路交通安全。