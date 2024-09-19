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高雄醉漢搭輕軌背包忘了拿 搭小黃追上列車和司機起爭執

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名醉漢昨晚搭輕軌列車，下車時背包忘了拿，搭計程車追列車至樹德家商站，因其他乘客將背包交給司機員，醉漢無法證明背包是他的，和司機爭執，網友錄下畫面PO網，指聲音超大被嚇到；高捷指，若男子能證明背包是他所有，會依遺失物處理。

網友在網路社群Treads貼文指，「坐個輕軌也能目睹司機大戰喝酒的阿伯，他們一開始超大聲我嚇到」。網友拍下司機和阿伯在樹德家商附近站的畫面，只見司機不斷勸阿伯「你要拿錢給別人，這你的東西，我不能開，快點啦，拿錢，拿身分證件」；過程中，阿伯還對司機抱歉。

原PO將畫面PO網，指司機員和醉漢一開始超大聲，被聲音嚇到；捷運警察隊指出，未接獲相關報案。

高雄捷運公司表示，經調查，事發在昨晚8時30分許，當時一名喝醉酒的旅客下車後，發現背包沒拿，隨後搭計程車追至「樹德家商」站上輕軌列車，當下對司機員表示要取回遺失的背包。

高捷指出，當時背包被車上旅客撿到後交給司機員，但因酒醉乘客無法回答基本資訊來證明是否背包為其所有，雙方說話才比較大聲，後司機員請喝醉的乘客先下車處理計程車車資，待清醒後再來依遺失物處理原則辦理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄一名網友在輕軌列車上拍下喝酒的阿伯在樹德家商站附近，和司機吵架的畫面，捷運警察隊指未接獲相關報案。（示意圖）記者石秀華／攝影
高雄一名網友在輕軌列車上拍下喝酒的阿伯在樹德家商站附近，和司機吵架的畫面，捷運警察隊指未接獲相關報案。（示意圖）記者石秀華／攝影
高雄一名網友在輕軌列車上拍下喝酒的阿伯在樹德家商站附近，和司機吵架的畫面。圖／取自Treads
高雄一名網友在輕軌列車上拍下喝酒的阿伯在樹德家商站附近，和司機吵架的畫面。圖／取自Treads

輕軌 酒精 高雄市

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