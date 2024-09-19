嘉縣男子1年施暴父親2次收押 身心科醫師：受虐老人變多成一大隱憂

嘉義縣劉姓男子2月被控持刀殺害父親未遂案件，法院審理中；豈料，劉男秋節又與父親爭吵，涉嫌持斧頭砍傷父親被逮，嘉檢聲押獲准；嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，擁有中正大學犯罪防治研究所碩士，他說，高齡化社會出現被虐老人變多，這是一大隱憂。

李連冀說，家庭暴力常是重覆發生，施暴頻率跟暴力嚴重程度會隨時間加劇。老一輩的人沒有所謂家庭暴力概念，常會當成家務事隱忍，導致重傷或喪命等憾事。高齡化社會出現被虐的老人變多，這是一大隱憂。除了多關注身旁長者身心狀況，街坊鄰居對暴力事件勿用家務事眼光看待，而是要積極連絡村里長關心了解，才能避免傷害擴大。

嘉縣府社會局長張翠瑤說，嘉縣老人比率已達22.88%，老人保護通報案件逐年攀高。考量老人具特殊性及脆弱性，為完善老人保護三級預防服務網絡，避免暴力事件發生，針對有暴力風險老人及其家庭依風險分級，提供服務策略。

評估暴力情節輕微無意願接受社工服務者，提供關懷訪視員定期追蹤關懷；另針對老人需求、失能狀況及受暴程度，評估為低或中風險但家庭支持系統不足老人，提供長照服務及家庭照顧關懷支持；針對高風險家庭委由專業團體追蹤輔導，透過社政、警政、衛政、教育等網絡單位合作機制，即時介入降低危險的發生。

張翠瑤呼籲民眾發覺社區有長輩疑似受暴，除發揮社區守望相助，請幫忙通報24小時保護專線113或110，熱心協助可即時挽救一條寶貴生命，讓長輩獲得協助及妥適的照顧。

法院說，劉男涉及殺害直系血親尊親屬未遂罪、違反保護令罪等罪嫌重大，考量劉男與父親同住一戶，即使交保、責付、限制住居，也無法避免雙方摩擦滋生事端，進而有相同或家庭暴力犯行之虞，裁定羈押。

檢警表示，劉男2月間在梅山鄉住處廚房，與父親爭執，雙手各持1把長型尖刀及菜刀，朝父親頭部刺殺，造成臉部、右手及右食指撕裂傷，3月被依殺害尊親屬未遂罪起訴，劉男6月交保，無固定處所，回梅山老家與父親住一起，秋節又爭吵，劉男涉嫌從房間持斧頭對父親施暴。

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