他涉唆使少年搶銀樓 少年被逮竟假冒親友至警局關切再騙2萬

嘉義市去年10月31日發生白晝銀樓搶案，涉案少年被銀樓老闆、路人制伏送辦，經查少年疑遭劉姓男子教唆犯案，少年落網後劉男沒有逃跑，還假冒少年表哥陪同到警局，示意少年「不要亂講話」；和親友閒聊時提及銀樓老闆要求7萬元和解賠償，他尚缺1萬元云云，詐騙少年親友2萬元，隔天食髓知味試圖再騙5萬，被識破，警循線將他逮獲送辦。嘉義地院判他共同犯搶奪未遂罪、詐欺取財罪、詐欺取財未遂罪。可上訴。

去年10月31日下午曾姓少年到嘉義市鬧區某銀樓聲稱要購買金飾，陳姓老闆拿出金飾供挑選時，少年趁機搶金飾，老闆機警奪回半條，少年拿著半條金鍊逃跑，老闆從後追趕，少年噴辣椒水抗拒，被見義勇為香腸攤老闆踹倒制伏，警方到場將少年帶回偵辦。

得知少年被逮劉嫌假冒少年表哥到警局陪同做筆錄，並以眼神示意「不要亂講話」，與少年親友閒聊，提及與銀樓老闆要求7萬元和解金，他尚缺1萬元煩惱如何籌措，親友見他言詞愷切，匯款2萬元。隔天傍晚劉男和親友聯絡，誆稱需償還代墊和解金5萬元，但親友早已從警方那邊探知銀樓老闆並沒有要求和解金一事。警方也循線查出，劉男涉有重嫌，進而抓捕歸案。

法院審理時，少年證稱，案發當天上午劉問他敢不敢搶銀樓，他害怕個性凶悍的劉對他和家人不利而答應，鐵鎚是劉買的，辣椒水也是劉的，雙方約定由他下手行搶，得手後五五分帳，他被香腸攤的老闆踹倒在一間服飾店前遭制伏時，看到劉開車過來稍停一下後開走，後來他被抓去警局，劉假裝是表哥陪他做筆錄，劉用眼神暗示他不要亂說話。

劉男辯稱，搶案發生時他在洗車場並不在現場，但調閱手機基地台時序表、車行軌跡與車牌辨識查詢，加上少年被制伏時車也曾經過現場，認為劉男在附近把風、盯梢及等待接應。

法官審酌，被告共謀搶奪財物未遂後，又利用親友對他的信任，詐欺財物2次，只承認部分犯行，考量犯罪的動機、手段、情節、與共犯間分工、擔任的犯罪角色及參與程度、造成之損害等。量處共同犯搶奪未遂罪，有期徒刑10月；又犯詐欺取財罪、詐欺取財未遂罪，有期徒刑6月、4月，得易科罰金，1千元折算1日。

因劉男另涉犯毀損、公共危險、恐嚇取財得利等案，可能有得合併定應執行刑情況，因此法院沒有定應執行刑。