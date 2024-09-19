台中熟女入住逢甲旅館「碰」一聲墜落防火巷身亡 今報驗釐清死因
台中市北區王姓女子前天入住逢甲商圈西安街的旅館後，昨天清晨6時許從10樓墜落防火巷，救護車到場時，王女已明顯死亡，據初步瞭解，王女疑有感情糾紛，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。
經查，王姓女子（46歲）前天入住逢甲商圈西安街的一間旅館，昨天清晨6時許，第六警分局西屯所接獲民眾報案，「聽到碰一聲很大聲」，警方前往調查，發現入住旅館的王女已倒臥在旅館旁的防火巷內，明顯死亡，疑從旅館10樓墜落。
警方鑑識人員到場採證，王女是一人入住，房間內無外力破壞、打鬥痕跡，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
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