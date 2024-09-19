彰化29歲消防員陳屍逢甲出租套房 檢警相驗釐清死因
台中市第六警分局在昨晚接獲彰化警方通報，在彰化縣擔任消防員的呂姓男子留下紙條後離家，行方不明，警方昨晚在西屯逢甲商圈的日租套房內廁所，找到呂男，已明顯死亡，床上留有紙條，全案經將報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市第六警分局西屯所在昨天下午接獲通報，在彰化擔任消防員的呂姓男子（29歲）留給家人書信後，有尋短念頭，警方查出呂在17日晚間8時許返回逢甲商圈日租套房後就沒有離開，經聯絡房東，昨晚10時開鎖進入，發現呂已在廁所死亡，也有在床上留下書信，經聯絡家屬到場確認，全案今將報請相驗釐清死因。
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