快訊

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

Joeman搶先開箱iPhone 16 Pro！讚外觀、操作超有感 曝1缺點跟以前一樣

許家蓓48歲癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

聽新聞
0:00 / 0:00

泰男客死他鄉遭埋屍！苗警中秋夜挖屍 今逮2同鄉嫌犯調查中

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣公館鄉驚傳有打黑工泰籍男子，15日晚間疑遭同鄉殺害後被載往山區埋屍，死者女兒接獲訊息跨海向警方求助，苗栗警方中秋夜前往山區尋獲一具遭埋男屍，隨後在移工租屋處佈線埋伏，今天清晨將涉嫌行兇埋屍的2名移工逮捕到案，目前正警訊調查中。

據了解，47歲死者阿俄（化名）是去年5月間持15天觀光簽證入境，逾期後被接到苗栗公館打黑工，本月15日晚間與多名同鄉一起在租屋處吃飯喝酒，卻突然死亡。其女友指出，席間她外出買東西，有同鄉打電話稱說阿俄突然不行了，叫她趕快回來看看，等她回到租屋處時，見阿俄舌頭外吐已無呼吸，現場一行人並未將他送醫急救，然後找來雇主，最後決定將屍體載往山區埋掉。

當夜，同鄉先前往山區挖坑，隔天上午由雇主開車，協助將屍體載往山區辦理簡單儀式，再將其掩埋。過程中，死者女友先告知阿俄大女兒其父病死，並拍照錄影傳給她看，證明是病故他鄉也幫忙處理後事。

阿俄大女兒（20歲）懷疑父親死因不單純，跨海求助一名在宜蘭擔任通譯的王老師，經王老師透過礁溪一名熟識警員聯繫苗栗警方，全案才曝光。

中秋節晚間，苗栗警分局專案小組人員循線在公館鄉一處廢棄民宅逮捕5名泰籍失聯移工，隨後前往福基村一帶山區尋獲並挖出死者遺體，昨相驗發現死者身上無明顯外傷，預計今天下午解剖以釐清確切死因。

由於有同鄉指稱另名泰籍男移工平日與阿俄有糾紛，有無動手打人他們不清楚，但事發時該移工堅持不報警處理，埋屍後即離開租屋處行蹤成謎；全案警方懷疑有他殺之嫌，派員在移工租屋處埋伏，今天清晨5點多，趁2名涉嫌埋屍移工回來拿行李時，當場逮捕帶回調查。

通譯王老師說，死者去年與同居人分手後，經同鄉介紹才以觀光名義來台打除了懷孕的大女兒剛成年，身後還有14歲、10歲女兒及兒子，因居住在泰國東北部偏遠地區，家境困難，大女兒也無力購買機票來台，只能拜託她協助處理。她說，希望警方能儘快釐清確切死因，給死者家人一個交代。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今天清晨苗栗警分局專案小組人員循線在公館鄉一處廢棄民宅逮捕2名涉嫌埋屍泰籍失聯移工，目前正警訊調查中。記者吳傑沐／攝影
今天清晨苗栗警分局專案小組人員循線在公館鄉一處廢棄民宅逮捕2名涉嫌埋屍泰籍失聯移工，目前正警訊調查中。記者吳傑沐／攝影

中秋節 命案 泰國 移工

延伸閱讀

來去苗栗露營吧！10間苗栗超人氣「豪華露營區」推薦

義大利精品背後很血汗 本國人和移工待遇大不同

彰化宿舍爭執釀火警1人不治 移工涉殺人罪延押2月

失聯移工沒錢回家竟報警抓自己 苗警：根本吃台灣政府豆腐！

相關新聞

國1北上五楊高架38歲男突停車 墜27公尺摔落草皮…送醫搶救亡

一輛轎車今上午9點17分行經國道1號五楊高架北上52.6公里處機場系統，突停放在避車彎，38歲駕駛下車墜落27公尺高的高...

獨／湖內分局交通分隊員警涉簽賭案遭拘提 吞大過處分

高雄市湖內警分局一名交通分隊員警涉運彩網站簽賭案，據了解，全案係桃園地檢署偵辦離職員警居中介紹過往的同仁簽賭，疑有多名員...

彰化29歲消防員陳屍逢甲出租套房 檢警相驗釐清死因

台中市第六警分局在昨晚接獲彰化警方通報，在彰化縣擔任消防員的呂姓男子留下紙條後離家，行方不明，警方昨晚在西屯逢甲商圈的日...

泰男客死他鄉遭埋屍！苗警中秋夜挖屍 今逮2同鄉嫌犯調查中

苗栗縣公館鄉驚傳有打黑工泰籍男子，15日晚間疑遭同鄉殺害後被載往山區埋屍，死者女兒接獲訊息跨海向警方求助，苗栗警方中秋夜...

高雄女騎車返台南途中遭右轉轎車撞飛 送醫搶救不治

台南南區西門路與健康路口，昨晚21時14分許發生一起交通事故，31歲蘇姓女子開車從西門路欲右轉健康路時，不慎撞及46歲陳...

國3北上竹南段清掃作業 轎車駕駛一頭高速撞上緩撞車…3傷送醫

國3北上115K竹南路段內線車道今天上午10點多發生一起轎車追撞緩撞車事故，造成轎車駕駛及乘客共3人受傷送醫，撞擊瞬間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。