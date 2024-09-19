高雄女騎車返台南途中遭右轉轎車撞飛 送醫搶救不治
台南南區西門路與健康路口，昨晚21時14分許發生一起交通事故，31歲蘇姓女子開車從西門路欲右轉健康路時，不慎撞及46歲陳姓女子機車，陳女遭轎車撞飛，經送醫搶救後不治，蘇女酒測值為零，警方指出，已報請檢方相驗，進一步釐清肇事原因。
據調查，案發時，陳女騎車準備返回高雄，行經事故路口時，不慎遭蘇女駕駛轎車碰撞，猛烈的撞擊力道，造成蘇女的右側前門也被撞凹，而陳女則當場噴飛。警消獲報到場，緊急將陳女送醫搶救，醫生仍宣告不治。
台南市警六分局呼籲，用路人行駛道路時務必遵守交通規則，特別是在轉彎時應禮讓直行車輛，並保持高度警覺，減速慢行。遵守交通規則不僅是對自己安全的保障，也是對他人生命的尊重。
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