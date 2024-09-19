獨／湖內分局交通分隊員警涉簽賭案遭拘提 吞大過處分

高雄市湖內警分局一名交通分隊員警涉運彩網站簽賭案，據了解，全案係桃園地檢署偵辦離職員警居中介紹過往的同仁簽賭，疑有多名員警涉案，昨指揮台北市刑大警方南下高雄拘提涉案員警，分局昨隨即開人評會，報請警局記一大過並調地處分。

據了解，這名湖內警分局交通分隊的涉案員警，年約30餘歲，在離職同仁牽線下，約於1、2年前涉及運彩賭博簽賭，桃園地檢署偵辦時意外發現這名員警牽涉其中，昨指揮台北市刑大警方拘提員警。

由於全案由桃園地檢署指揮偵辦，湖內警分局指員警涉案情節不便多說；據悉，涉案員警今天移送桃園地檢署複訊，昨分局先行召開人評會議後，將這名員警予以記一大過並調地處分，後續將呈報警局。